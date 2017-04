Stand: 16.04.2017 14:19 Uhr

Neuklostersee: Wassersportler vermisst

Seit Sonnabendnachmittag suchen Einsatzkräfte im Neuklostersee bei Wismar nach einem vermissten Wassersportler. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin am Nachmittag beobachtet, wie der Mann von seinem Paddelbrett, einem so genannten Stand Up Paddling Board, ins Wasser stürzte. Laut Zeugin schwamm der 50-Jährige daraufhin noch im See. Danach habe sie ihn aber aus den Augen verloren und die Polizei informiert.

Suche am Sonnabend abgebrochen

Bereits am Sonnabend suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht bis in den späten Abend vergeblich nach dem Urlauber aus Hamburg. Am Sonntagvormittag rückten sie dann erneut an. Man gehe davon aus, dass der Mann sich nicht schwimmend ans Ufer gerettet habe, so die Polizei. Er sei nach wie vor nicht in sein Hotel zurückgekehrt.

Sonartechnik im Einsatz

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei gestaltet sich die Suche schwierig, weil das Wasser nach dem Sturm am Sonnabend noch aufgewühlt ist. Zudem erschwere das mit Schilf bewachsene Ufer des Neuklostersees die Arbeit. Die Einsatzkräfte nutzen bei der Suche auch Sonartechnik. Mit dieser speziellen Technologie kann der Grund des Gewässers präzise dargestellt werden. Außerdem helfen Taucher bei der Suche nach dem Vermissten.

