Stand: 26.09.2017 08:18 Uhr

Neuer Plenarsaal des Landtags wird eröffnet

Der neue Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern wird heute Vormittag feierlich eröffnet. Zu der Feierstunde wird der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) als Gastredner erwartet. Wenige Tage vor der feierlichen Eröffnung durften sich Interessierte bereits am Sonnabend einen ersten Eindruck verschaffen. Die erste reguläre Sitzung im neuen Plenarsaal ist für Mittwoch angesetzt.

Landtag öffnet neuen Plenarsaal für Besucher Nordmagazin - 23.09.2017 19:30 Uhr Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit hat der neue Plenarsaal des Landtags von Mecklneburg-Vorpommern seine Türen geöffnet. Interessierte Bürger konnten sich einen ersten Eindruck verschaffen.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach 27 Jahren verlässt das Parlament den alten Plenarsaal

Der frühere Goldene Saal des Schlosses war im Dezember 1913 vollständig ausgebrannt, die neue Gestaltung erinnere an die Vergangenheit, so Landtagsdirektor Armin Tebben: "Der neue Plenarsaal ist in der Struktur des alten Goldenen Saales gebaut. Was sich geändert hat, ist die Raumhöhe. Wir haben eine Etage weniger." Der neue Saal mit runder Sitzanordnung löst nach 27 Jahren den langgestreckten und wegen seiner mäßigen Akustik oft kritisierten alten Plenarsaal ab.

Vom "Klassenzimmer" zum Plenarsaal

Seit der Neugründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1990 saßen die Parlamentarier immer wie in einem Schulklassenzimmer nebeneinander mit Blick auf das Präsdium. Im neuen Plenarsaal sind die Stühle im Kreis angeordnet, die Politiker können sich direkter ansehen und Gäste haben von zwei Emporen aus eine bessere Sicht auf das Politikgeschehen.

Jahrelange Bauarbeiten und Millionenkosten

Mehr als fünf Jahre haben die Umbauarbeiten gedauert. Aus dem ehemaligen Festsaal wurde nun ein moderner Plenarsaal, der allein rund sieben Millionen Euro kostete. Die gesamte Sanierung großer Teile des Schlossgartenflügels schlug mit 30 Millionen Euro zu Buche. Dabei wurden weitere Räume umfassend renoviert sowie eine neue Treppe und ein Fahrstuhl eingebaut.

Modernes Design statt goldener Prunk





























Weitere Informationen Tausende Besucher strömen ins Schweriner Schloss Am Tag der offenen Tür haben am Sonntag rund 30.000 Besucher den Landtag in Schwerin besichtigt. Besonders der Stand der Bauarbeiten am neuen Plenarsaal interessierte die Menschen. (19.06.2017) mehr Neuer Plenarsaal in Schwerin wird teurer Ein halbes Jahr später, drei Millionen Euro teurer, ein insolventer Planer: Der neue Plenarsaal für den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird erst im Sommer 2017 bezugsfertig sein. (15.12.2016) mehr Schwerins Märchenschloss am See Einst war es Sitz der Fürsten, heute ist dort der Landtag zu Hause: Das Schweriner Schloss gehört zu den schönsten in Deutschland. Besucher können die prunkvollen Räume besichtigen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.09.2017 | 07:00 Uhr