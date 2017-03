Stand: 14.03.2017 12:06 Uhr

Neuer Ansatz im Vermisstenfall Gerda Wiese

Nach dem Fund von menschlichen Knochen bei Rheinsberg in Brandenburg prüft die Polizei auch Vermisstenfälle aus Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehöre unter anderem der Fall Gerda Wiese, so eine Polizeisprecherin.

Videos 01:17 min Neue Hinweise im Fall Gerda Wiese 17.11.2016 19:30 Uhr Nordmagazin Im Fall der vermissten Gerda Wiese aus Priborn sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" 19 Hinweise eingegangen. Diese werden nun von der Polizei ausgewertet. Video (01:17 min)

Vermisst seit Dezember 2015

Die 67-jährige Rentnerin Gerda Wiese verschwand im Dezember 2015 spurlos aus ihrem Heimatort Priborn nahe der brandenburgischen Grenze. Sie hatte noch die Zutaten für ein geplantes Essen mit ihren Kindern herausgelegt und war dann zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem sie nicht zurückkehrte.

Hund findet Leichenteile bei Rheinsberg

Etwa 40 Kilometer entfernt fanden Spaziergänger am Sonntag Leichenteile und alarmierten die Polizei. Die Mordkommission Neuruppin hat die Ermittlungen aufgenommen. Die menschlichen Überreste werden derzeit in der Rechtsmedizin Potsdam untersucht. Angaben zu Geschlecht, Alter und darüber, wie lange die Knochen in dem Waldstück gelegen haben, können derzeit noch nicht gemacht werden. Neben dem Fall Gerda Wiese prüft die Polizei auch Verbindungen zu anderen Vermisstenfällen. So wird zum Beispiel seit mehreren Jahren auch eine Frau aus der Umgebung in Brandenburg vermisst.

Der Fall bei "Aktenzeichen XY ...ungelöst"

Zuletzt wurde der Vermisstenfall in der Sendung "Aktenzeichen XY ...ungelöst" aufgegriffen. Nach Ausstrahlung der Sendung im November 2016 gingen bei der Polizei zahlreiche neue Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und im Ort gesichteten Fahrzeugen ein. Diese und andere Hinweise würden überprüft, hieß es.

Weitere Informationen mit Video Neue Hinweise zur Vermissten Gerda Wiese Im Fall der seit einem Jahr vermissten Gerda Wiese aus Priborn bei Röbel gibt es 19 neue Zeugenhinweise. Diese gingen nach der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" bei der Polizei ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.03.2017 | 11:00 Uhr