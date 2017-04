Stand: 06.04.2017 10:37 Uhr

Neue Jugendamtsleitung in Schwerin

Monatelang hat das Schweriner Jugendamt eine neue Leitung für die Fachdienst-Leitung Jugend gesucht. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV soll nun Mark Klinkenberg das Amt übernehmen. Klinkenberg, der bisher Abteilungsleiter des Bereichs Jugendhilfe war, soll am Montag in die Spitze des Amts rücken. Der 37-Jährige arbeitet seit Ende 2016 in Schwerin. Zuvor war er als Amtsjugendpfleger in Grabow tätig, wo er direkt mit Jugendlichen zusammenarbeitete.

Hintergrund 04:11 min Schweriner Jugendamtsleiterin gibt Posten auf 30.08.2016 19:30 Uhr Nordmagazin In Schwerin gibt die Leiterin des Jugendamts ihren Posten auf. Ihre Behörde war wegen des Umgangs mit den Missbrauchsfällen bei "Power for Kids" in die Kritik geraten. Video (04:11 min)

Querelen um den Chefposten

Der Leitungsposten im Schweriner Jugendamt war seit dem vergangenen Sommer unbesetzt und mehrfach ausgeschrieben. Das Verfahren gestaltete sich schwierig und zog sich hin. Zuletzt wurde im Dezember ein Bewerber aus dem Sozialministerium abgelehnt. Die frührere Jugendamtsleiterin hatte sich zurückgezogen, nach dem sie im Zusammengang mit der Missbrauchsserie beim Verein Power for Kids in die Kritik geraten war.

Missbrauch im Jugendverein - Versäumnisse im Amt

Der damalige Leiter des Jugendvereins konnte noch ein halbes Jahr lang Jungen missbrauchen - obwohl im Schweriner Jugendamt bereits Hinweise auf die Übergriffe vorlagen. Die Aufarbeitung des Skandals gilt als umstritten: Interne Untersuchungen der Stadtverwaltung stellten zwar gravierende Fehler beim Jugendamt fest, bescheinigten dessen Chefin aber nur geringfügige Versäumnisse. Der Vereinsleiter wurde zunächst zu einer Haftstrafe von secheinhalb Jahren verurteilt. Ein zweites Verfahren ist in Vorbereitung.

