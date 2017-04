Stand: 02.04.2017 09:44 Uhr

Neubrandenburg: Hunderte Geschwindigkeitsverstöße

Bei Verkehrskontrollen in Neubrandenburg sind am Sonnabend 616 Autofahrer gestoppt worden, die zu schnell unterwegs waren. Am schnellsten war ein Motorradfahrer. Er fuhr in einer Baustelle 96 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 30. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten 35 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest, wie eine Sprecherin mitteilte - etwa das Missachten von Vorfahrtsregeln, Telefonieren am Steuer und Anschnallpflicht-Verstöße.

Videos 02:54 min Ärger um Radschutzstreífen 25.03.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Ein Testprojekt zu Radschutzstreifen auf Landes- oder Kreisstraßen brachte positive Ergebnisse. Trotzdem werden die Markierungen nun entfernt - es gibt keine bundesweite Regelung. Video (02:54 min)

100 Polizisten im Einsatz

Während der rund vier Stunden andauernden Kontrolle waren 100 Polizisten des Hauptreviers Neubrandenburg sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Der eigentliche Grund dafür war der traditionelle Saisonauftakt der Autotuner-Szene im Bereich der Demminer Straße.

Keine Rennen der Tuner-Szene

Deren Treffen war zwar von den Veranstaltern nach Gesprächen mit der Stadt wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, die Polizei war aber dennoch auf zahlreiche Autos und Besucher eingestellt. In den vergangenen Jahren hatten immer wieder illegale Rennen auf öffentlichen Straßen stattgefunden, so die Polizeisprecherin. Im vergangenen Jahr waren 3.500 Besucher mit 1.500 Fahrzeugen gezählt worden. Nicht so in diesem Jahr. Die Autoschrauber hielten sich an die Vereinbarungen. Rennen fanden nicht statt.

Weitere Informationen mit Video Geteiltes Echo auf Pkw-Maut in Grenzregion Sand im Getriebe für die Metropolregion Stettin oder viel Geschrei um nichts? Die Absegnung der Pkw-Maut löst in der Grenzregion zu Polen gespaltene Reaktionen aus. (31.03.2017) mehr Unfallstatistik 2016: Weniger Verkehrstote in MV In Mecklenburg-Vorpommern sind 2016 im Straßenverkehr vier Menschen weniger als im Jahr zuvor gestorben. Für junge Fahrer sollen in Zukunft Präventionsprojekte angeboten werden. (03.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.04.2017 | 08:00 Uhr