Nationalpark Jasmund: 300 Buchen werden gefällt

Im Nationalpark Jasmund auf Rügen müssen Hunderte alte Bäume gefällt werden. Die als Weltnaturerbe eingestuften Buchen stehen zwar unter besonderem Schutz, rund 300 Bäume am Nationalpark-Rand müssen aber aus Sicherheitsgründen weichen. Kritik kommt vom NABU.

Bäume gefährden Häuser und Verkehr

Die noch in dieser Woche beginnenden Arbeiten seien notwendig, weil die zum großen Teil vorgeschädigten, etwa 160 bis 180 Jahre alten Bäume auf Häuser oder Straßen zu kippen drohten, sagte der Leiter des Nationalparkamtes, Gernot Haffner, am Montag in Sassnitz. Das Nationalparkamt sei im Zuge der Verkehrssicherung zu diesen Maßnahmen gesetzlich verpflichtet.

NABU kritisiert Zeitpunkt

Der Buchenwald im Nationalpark Jasmund gehört seit 2011 zum Unesco-Weltnaturerbe. Der Naturschutzbund NABU kritisiert vor allem den Zeitpunkt der Maßnahme. Die Brutzeit habe bereits begonnen. Somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass Nester verloren gingen, sagte Jens Lippmann vom NABU: "Auch wenn die Maßnahme durch die Verkehrssicherungspflicht grundsätzlich gedeckt ist, habe ich gerade im Nationalpark mehr Sensibilität erwartet."

Einzelfallentscheidung für jeden Baum

Das Nationalparkamt lässt die Kritik nicht gelten: Jeder Baum im 30-Meter-Abstand zu Häusern oder Straßen sei im begrünten und unbegrünten Zustand begutachtet worden. Die Planungen seien aufwendig gewesen, so dass erst jetzt mit den Arbeiten begonnen werden könne. Es handele sich zudem nicht um einen Masseneinschlag: "Für jeden Baum hat es eine Einzelfallentscheidung gegeben", sagte Haffner.

Weitere Fällungen auf drei Kilometern

Die Fällungen im ersten etwa 500 Meter langen Abschnitt sollen vor Ostern abgeschlossen sein. In diesem Jahr folgt laut Behörde noch ein weiterer 400 Meter langer Abschnitt, aus dem vorgeschädigte Bäume entnommen werden sollen. In den nächsten Jahren will das Nationalparkamt auf weiteren etwa drei Kilometer entlang des Stadtrandes von Sassnitz Bäume fällen.

