Namenstreit um Arndt: Proteste in Greifswald

Der Streit um die Namensgebung der Universität Greifswald wird am Wochenende auf der Straße fortgesetzt. Nachdem der Senat entschieden hatte, dass die Universität Greifswald künftig den Namen ihres umstrittenen Patrons Ernst Moritz Arndt ablegen soll, gehen am Sonnabend und Sonntag Gegner und Befürworter auf die Straße. Am Sonnabendnachmittag ist eine Menschenkette auf Initiative des bürgerlichen Bündnisses "Ernst Moritz Arndt bleibt" geplant. Am Sonntag sind weitete Demonstrationen angekündigt: Sowohl die nationalkonservative Initiative "Das ist unser Ernst" sowie eine Gegendemonstration von Studierenden und des Bündnisses "Greifswald für alle" sollen stattfinden.

Bürgerinitiative rechnet mit 1.000 Teilnehmern

Die Bürgerinitiative "Ernst Moritz Arndt bleibt" hat die Aktion beim Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 500 Teilnehmern angemeldet. Die Sprecherin der Initiative, Grit Wuschek rechnet aber mit deutlich mehr Resonanz. Die Unterstützung habe sie überwältigt, so Grit Wuschek. Es seien die Menschen, die sich mit der Tradition der Ernst-Moritz-Arndt-Universität seit Jahren verbunden fühlen, sich mit ihr identifizieren. 1.000 Menschen seien durchaus vorstellbar, hieß es. Erwartet werden Greifswalder Bürger, darunter Angestellte der Universität und wissenschaftliche Mitarbeiter sowie andere Befürworter des Namenspatrons der Universität.

Menschenkette soll Uni und Stadt "umarmen"

Geplant ist, dass die Teilnehmer der Menschenkette das Greifswalder Rathaus und das Hauptgebäude der Universität "umarmen" Ein symbolischer Akt, mit dem verdeutlicht werden soll, dass Greifswald und die Uni zusammen gehören, ebenso wie die Universität und ihr Namenspatron Arndt. Teilnehmen soll den Angaben zufolge auch der ehemalige Oberbürgermeister Joachim von der Wense (CDU).

Weitere Protestaktionen am Sonntag

Am Sonntag ruft die nationalkonservative "Das ist unser Ernst" zur Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Die Initiatoren sind Anhänger der Pegida-nahen Greifswalder "Bürgerbewegung Frieden, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit" (FFDG), denen Kritiker antisemitische und rassistische Äußerungen vorwerfen. Auch AfD-Mitglieder haben ihre Teilnahme zugesagt. Auf einer Mahnwache in der vergangenen Woche hatten AfD-Mitglieder gemeinsam mit Mitgliedern der Identitären Bewegung vor dem Hauptgebäude der Universität protestiert.

Entscheidung zur Namensgebung noch nicht in Kraft

Der erweiterte Senat der Universität hatte Mitte Januar beschlossen, den Namen des Schriftstellers Arndt abzulegen. Arndt, der im 19. Jahrhundert selbst in Greifswald lehrte, ist wegen zahlreicher antisemitischer Äußerungen umstritten. Die Hochschule soll künftig Universität Greifswald heißen. Die Entscheidung des Senats ist noch nicht in Kraft. Zunächst muss das Kultusministerium den Beschluss laut Landeshochschulgesetz noch genehmigen. Bisher liegen dem Ministerium nach eigenen Angaben 13 Beschwerden gegen die Umbenennung vor.

