Stand: 13.01.2017 10:36 Uhr

Mutmaßliche Entführung: 31-Jähriger verhaftet

Nach der mutmaßlichen Entführung einer 21-jährigen Frau ist am Freitagmorgen in Rostock ein Tatverdächtiger verhaftet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige die Frau fünf Tage lang gegen ihren Willen in seiner Wohnung festgehalten haben. Der Verdacht gründe vor allem auf der Auswertung von Spuren in der Wohnung und der Aussage des Opfers, hieß es. Den Haftbefehl hatte das Amtsgericht Rostock bereits am Donnerstag erlassen.

Tathergang noch unklar

Die 21-Jährige war am 2. Januar verschwunden. Fünf Tage später tauchte sie mit einer Fraktur im Gesicht wieder auf. Sie musste operiert werden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ist der genaue Tathergang bislang unklar. Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.01.2017 | 10:00 Uhr