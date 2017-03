Stand: 21.03.2017 17:41 Uhr

Nach der Flut: Schäden weitgehend behoben

Zwei Monate nach dem Sturmhochwasser an der Ostseeküste sind die Strände von Mecklenburg-Vorpommern wieder weitgehend sicher. Wie NDR 1 Radio MV am Dienstag berichtete, sind die Abschnitte auf Rügen und Usedom größtenteils freigeräumt. Das Treibgut ist vollständig abtransportiert worden, allerdings sind einige Strandaufgänge bisher nur provisorisch wiederhergerichtet. Der bei dem Hochwasser beschädigte Uferhochweg in Zempin auf Usedom bleibt vorerst gesperrt. Wie Rene Bergmann vom Amt Usedom-Süd im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, soll der Weg frühestens zur Saison 2018 wiederhergestellt sein.

Gemeinden warten auf Finanzhilfen vom Land

Mehrere betroffene Gemeinden warten offenbar noch auf die Finanzhilfen vom Land. Wie der Bürgermeister von Binz, Karsten Schneider (Pro-Binz), im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, habe seine Kommune bis heute kein Geld vom Land bekommen. Die Schutz- und Aufräum-Maßnahmen seien teilweise so dringend gewesen, dass die Kommunen in Vorkasse gegangen seien, hieß es.

Ministerium: Erste Bescheide verschickt

Wie das Innenministerium mitteilte, seien die ersten Bescheide inzwischen unterwegs. Die Gemeinden hätten mit den Soforthilfen die Zusicherung des Landes bekommen, sofort Geld auszugeben, welches sie später vom Land wieder zurückbekommen. Nach Angaben der Landesregierung benötige die Bearbeitung teilweise viel Zeit, weil mehrere Ministerien involviert seien.

Im Fall Binz hat das Innenministerium zugesagt, zeitnah 50 Prozent der Kosten zu überweisen. Darüber hinaus könnte die Gemeinde mehr Hilfe bekommen, sofern sich weitere Ministerien an den Kosten beteiligen. Laut Wirtschaftsministerium ist insgesamt eine Förderung in Höhe von 90 Prozent möglich.

500.000 Kubikmeter Sand fortgespült

In der Nacht zum 5. Januar hatte ein Sturmhochwasser an der Ostseeküste rund 500.000 Kubikmeter Sand aus den Dünen des Landes gespült und mehrere Strandabschnitte beschädigt. In Zempin auf Usedom war der Uferhochweg schwer beschädigt worden. Eine erste Auswertung von Luftaufnahmen durch Spezialflugzeuge hatte zudem gezeigt, dass zwei Dünenabschnitte so schwer beschädigt wurden, dass sie dringend repariert werden müssen.

