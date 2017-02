Stand: 06.02.2017 09:50 Uhr

Nach Schüssen in Eggesin: Polizei sucht Zeugen

In Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und gefährlichen Umgangs mit einer Waffe. Mehrere Zeugen hatten sich seit vergangenem Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Demnach war zunächst auf einen Hund geschossen worden. Am Donnerstag wurden eine Frau auf ihrem Fahrrad und ein älterer Mann von Schüssen getroffen. Am Freitagabend erlitt ein 13-Jähriger durch ein Projektil einen Bluterguss am Oberkörper.

Jugendliche schießen vom Balkon

Am Sonntag konnte schließlich ein Zeuge beobachten, wie von einem Balkon in der Lindenstraße mit einem Luftdruckgewehr auf ein Verkehrsschild geschossen wurde. In der betreffenden Wohnung stieß die Polizei auf zwei junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 22 Jahren und entdeckten ein Luftdruckgewehr und Betäubungsmittel. Weil sich in den vergangenen Tagen noch weitere Jugendliche in der Wohnung in Eggesin aufhielten, wird nun ermittelt, wer die Schüsse abgegeben hat. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich den Angaben zufolge nicht um die Mieter der Wohnung. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht weiterhin nach Zeugen.

