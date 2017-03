Stand: 03.03.2017 08:11 Uhr

Nach Kontrolle: Rostocker Disko geschlossen

Die Rostocker Diskothek Kosmos ist nach den Vorfällen des vergangenen Wochenendes mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Das hat die Hansestadt am Donnerstag verfügt. Außerdem droht dem Betreiber ein hohes Bußgeld. Im Ergebnis der Großkontrolle, bei der am Sonnabendmorgen fast 50 Minderjährige in der Disco angetroffen wurden, viele davon betrunken, gab es nur eine Konsequenz: Entzug der gewerberechtlichen Erlaubnis. Das sagte ein Stadtsprecher NDR 1 Radio MV.

Hohe Geldbuße droht und weitere Vorwürfe

Wegen der vielen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz droht dem Betreiber außerdem noch eine empfindliche Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Neben dem Jugend- und dem Gewerbeamt hatten auch die Lebensmittelüberwachung und die Staatsanwaltschaft die Diskothek in der Rostocker Südstadt seit längerem im Visier. Dem Betreiber wird unter anderem vorgeworfen, gepanschten Billig-Alkohol in Flaschen mit teuren Etiketten umgefüllt und ausgeschenkt zu haben. Solche Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz können mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden.

Aufarbeitung geht weiter

In der kommenden Woche wollen die beteiligten Ämter und Behörden der Stadt ausführlich über die Konsequenzen, vor allem aus Sicht des Jugendschutzes, im Rahmen einer Pressekonferenz informieren. Dabei geht es neben den gewerberechtliche Belangen auch um das Thema Aufsichtspflicht von Eltern.

