Nach Flut: Freiwillige sammeln Müll am Strand

Die Sturmflut an der Ostseeküste Anfang Januar hat den Stränden viel Sand genommen, aber auch viel Plastikmüll angeschwemmt. So auch am Strand vor Markgrafenheide bei Rostock. Freiwillige wollen heute Mittag den angespülten Müll einsammeln. Zu der Sammelaktion hatten sie sich über soziale Netzwerke verabredet.

"Beitragen, dass es schön bleibt"

Der angeschwemmte Plastikmüll besteht teilweise aus sehr kleinen Teilen und Folien, die derzeit vom Wind in das Naturschutzgebiet Hütelmoor geweht und auf dem gesamten Naturstrand davor verteilt werden. Damit soll nach der Sammelaktion Schluss sein. "Im Sommer genieße ich die Schönheit der Natur hier am Strand. Jetzt möchte ich dazu beitragen, dass es so schön bleibt", sagte ein Initiator der Sammelaktion NDR 1 Radio MV.

Stadtforstamt entsorgt den Müll

Er hofft auf viele Mitstreiter, so dass die Aktion erfolgreich verläuft und der Strand am Ende wieder weitgehend frei von Müll sein wird. Das Rostocker Stadtforstamt begrüßt und begleitet den Einsatz in dem schwer zugänglichen Gebiet. Mitarbeiter der Behörde werden den eingesammelten Müll anschließend ordnungsgemäß entsorgen. Treffpunkt für die Sammelaktion ist um 13 Uhr am Parkplatz Budentanneweg in Markgrafenheide.

