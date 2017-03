Stand: 12.03.2017 12:28 Uhr

Museumsanbau in Schwerin wird geschlossen

Der Neubau des Staatlichen Museums in Schwerin ist am Sonntag zum vorerst letzten Mal für Besucher geöffnet. Am Montag wird er für vier Monate geschlossen. Hintergrund sind ausstehende Baumaßnahmen. Sie konnten nach Angaben des landeseigenen Betriebs für Bau und Liegenschaften vor der Eröffnung des Anbaus im Sommer dieses Jahres aus Zeitgründen nicht fertiggestellt werden.

Restarbeiten an Wänden und Parkett

Bis Ende März sollen zunächst sämtliche Kunstwerke abgebaut werden. Die Nagelwerke und Tücher des Künstlers Günther Uecker gehen wieder zurück an den Künstler. Anschließend werden die Restarbeiten erledigt. So muss unter anderem eine Kabelrinne im Ausstellungsbereich abgedeckt werden. Das Parkett soll gereinigt, geschliffen und geölt werden. Außerdem gibt es kleine Risse in den Wänden, die verspachtelt werden müssen.

Neubau im Sommer eröffnet

Der zweigeschossige Neubau war im Sommer dieses Jahres nach 21-monatiger Bauzeit eröffnet worden. Er ist durch eine gläserne Brücke mit dem 1882 eröffneten Altbau verbunden. Der Neubau kostete rund 8,6 Millionen Euro und wurde nach Angaben des Museums zu 90 Prozent aus Mitteln der Europäischen Union gefördert. Durch die 800 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche soll vor allem der zeitgenössischen Kunst mehr Raum geboten werden.

Neue Ausstellung im Juli

Während der vier Monate andauernden Schließung des Neubaus bleibt das Hauptgebäude des Staatlichen Museums dagegen für Besucher geöffnet. Dort soll nach Angaben des Museums auch die Kunst der Moderne weiterhin zu sehen sein. Zur Hauptsaison ab Anfang Juli wird im Neubau eine neue Wechselausstellung gezeigt. Zu sehen sind dann die Waldbodenstilleben des niederländischen Malers Otto Marseus van Schrieck.

