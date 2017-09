Stand: 27.09.2017 17:05 Uhr

Müritz: DDR-Vorzeigehotel wird gesprengt

Das historische Müritz-Hotel in Klink verabschiedet sich mit einem großen Knall: 380 Kilogramm Sprengstoff sollen dafür sorgen, dass sich das ehemalige DDR-Vorzeigehotel in 20.000 Tonnen Bauschutt verwandelt. Das 1974 gebaute Haus soll am Donnerstag um 15 Uhr gesprengt werden. NDR.de überträgt live im Stream ab 14.55 Uhr. Zur Sprengung des Hotels werden Hunderte Schaulustige erwartet. Sie müssen einen Sicherheitsabstand von 300 Metern einhalten. Einige Schifffahrtsunternehmen bieten Extra-Ausflugsfahrten zur Sprengung an.

Polizei verbietet Drohnenflüge über dem Gebiet

Aus Sicherheitsgründen erließ die Polizei ein Flugverbot für Drohnen. Durch die Explosion könnten die Drohnen außer Kontrolle geraten und in die Menschenmenge fliegen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Anordnung sei in Abstimmung mit der Luftfahrtbehörde erlassen worden.

Langer Streit um Abriss endet mit einem Knall

Der geschichtsträchtige Bau mit Schwimmhalle und 45 Hektar Wassergrundstück soll einem Neubau weichen. Um die eigentlich längst beschlossene Maßnahme war zuvor lange gestritten worden. Ein privater Antragsteller hatte versucht, das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Im September 2015 hatte sich der Investor mit den Denkmalschutzbehörden darauf verständigt, dass ein Erhalt und Umbau des Hotels nicht möglich ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast

Zu DDR-Zeiten war das zehnstöckige Haus eines der gefragtesten und größten Ferienhotels des Gewerkschaftsbundes FDGB. Es wurde von 1972 bis 1974 für damals 50 Millionen DDR-Mark gebaut. Insbesondere die Lage des Hotels zwischen Müritz und Kölpinsee sorgte für gute Auslastung. Nach 1990 wurden die Schließungspläne der Treuhand abgewendet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war mehrfach zu Parteiveranstaltungen in Klink.

