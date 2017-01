Stand: 26.01.2017 10:38 Uhr

Müritz-Hotel in Klink wird gesprengt

Der Abriss des seit zwei Jahren leer stehenden Müritz-Hotels in Klink soll im März beginnen. Der Investor, die Berliner Avila Gruppe, hat am Mittwochabend in der Gemeinde seinen Zeitplan für einen Hotelneubau bekannt gegeben.

Sprengung im September

Der Abriss wird voraussichtlich ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Zunächst müssen Schadstoffe wie Asbest und Teer entsorgt werden, im September soll das Gebäude dann gesprengt werden, informierte die Planerin. Baubeginn für das neue Hotel mit knapp 500 Betten könnte im Frühjahr 2018 sein. Auf dem Gelände sollen bis 2020 zudem Apartement- und Ferienhäuser sowie Wohnungen für Mitarbeiter entstehen.



Erweiterung der Rehaklinik geplant

Die Avila Gruppe will außerdem die Rehaklinik in Klink erweitern und die Anzahl der Betten auf 480 verdoppeln und dafür etwa 90 Millionen Euro investieren. Der Abriss wurde bereits vor Jahren beschlossen, musste aber wegen eines Antrages auf Denkmalsschutz zunächst auf Eis gelegt werden. Im September 2015 hatten sich das Landesamt für Denkmalschutz, die untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und der Investor im Rahmen einer Prüfung darauf verständigt, dass ein Erhalt und Umbau des Hotels nicht möglich ist.

