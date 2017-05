Stand: 11.05.2017 15:40 Uhr

Mit dem Akku-Bohrer gegen wilde Nandus

Ranger und Landwirte im Gebiet des Biosphärenreservatsamts Schaalsee-Elbe haben damit begonnen, die Eier in Nandu-Gelegen in der Region zu manipulieren. Mit der Maßnahme soll die Population der wildlebenden Tiere begrenzt werden. In den vergangenen Monaten hatten Landwirte wiederholt über Schäden an Pflanzen durch die Tiere geklagt.

Noch bis Montag dürfen Eier angebohrt werden

Wie eine Sprecherin des Biosphärenreservatsamts am Donnerstag sagte, bohrten Ranger dazu die Eier auf zwei Seiten bis ins Dotter an. Dies sei das mildeste Mittel, um die größer werdenden Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch die Wildtiere einzudämmen. Das dürfe nur bei Eiern passieren, die noch keinen Embryo enthielten. Der Entwicklungsstand der Eier sei an ihrer Färbung zu erkennen, so die Sprecherin. Die Ranger dürfen noch bis Montag Gelege manipulieren.

Nandus seit 1999 in MV heimisch

Die Zahl der Nandus in der Region ist seit vergangenem Jahr um 60 auf 220 gestiegen. Sie fressen mit Vorliebe die Blätter von Raps, Zuckerrüben und Weizen. Ihre natürliche Verbreitung haben Nandus in Südamerika. Der deutsche Bestand geht auf einige Tiere zurück, die 1999 aus einem Gehege entlaufen waren.

