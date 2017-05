Stand: 13.05.2017 12:27 Uhr

Ministerpräsident Sellering bleibt SPD-Landeschef

Auf dem Landesparteitag der SPD in Rostock wurde Erwin Sellering mit großer Mehrheit und als einziger Kandidat als Landesvorsitzender wiedergewählt. Mit 79,8 Prozent der Delegiertenstimmen wurde er zum fünften Mal im Amt bestätigt. Der 67-Jährige steht bereits seit zehn Jahren an der Spitze der Regierungspartei. Seit 2008 ist der gebürtige Westfale Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns.

Wiederwahl galt als sicher

Es ist nicht das erwartete Traumergebnis, sondern eher ein kleiner Dämpfer. Vor zwei Jahren erzielte Sellering ein ähnliches Ergebnis: 80,2 Prozent holte er 2015 in Gägelow (Landkreis Nordwestmecklenburg). Sellerings Dank fiel kurz aus, er hatte offenbar mit einem besseren Ergebnis gerechnet, denn im Vorfeld seiner fünften Wiederwahl galt mehr Zustimmung als sicher. Die Partei steht dennoch geschlossen hinter ihm. Innerhalb der SPD gilt Erwin Sellering als der Sympathieträger der Sozialdemokraten, ihm habe man das positive Ergebnis der Landtagswahl im September zu verdanken.

Deutlich mehr Zustimmung für Stellvertreter

Und doch gab es bei der Wahl seiner Stellvertreter noch eine kleine Spitze gegen Sellering. Zwei seiner Stellvertreter erzielten deutlich mehr Zustimmung als der Vorsitzende selbst: Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wurde mit mehr als 95 Prozent zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt, Landesenergieminister Christian Pegel erhielt über 92 Prozent der Delegiertenstimmen. Dritte im Bunde ist die Integrationsbeauftragte Dagmar Kaselitz: Sie kam auf mehr als 78 Prozent Zustimmung.

Sellering stimmt auf Bundestagswahlkampf ein

Die SPD solle sich angesichts der Dämpfer bei den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vor etwa einem Jahr sei die Umfrage zur Landtagswahl ebenfalls schwierig gewesen, erinnerte Sellering in Rostock. Der Regierungschef und Landesvorsitzende sagte, die SPD habe der Entwicklung in Deutschland ihren Stempel aufgedrückt und den Mindestlohn sowie die Rente mit 63 eingeführt und mehr Gerechtigkeit bei den Mütterrenten erzielt. Wichtig sei aber jetzt deutlich zu machen, worum es in den nächsten Jahren gehe. Es sei Zeit für mehr Gerechtigkeit und mehr sozialdemokratische Politik, so Sellering. Außerdem gab er ein klares Votum für den Bundestagswahlkampf ab: "Es ist Zeit, dass mit Martin Schulz endlich wieder ein SPD-Kanzler in Berlin einzieht."

