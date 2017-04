Stand: 18.04.2017 14:45 Uhr

Ministerium stimmt umstrittenem Windpark zu

Das Energieministerium hat dem Bau eines umstrittenen Windparks in Gültz bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zugestimmt. Statt der von der Ingenieursgesellschaft Windprojekt aus Börgerende beantragten 30 Anlagen wurden jedoch nur 13 genehmigt. Es handelt sich um ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren für das Wind-Wasserstoff-Projekt "Pripsleben-Tützpatz-Gültz", wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Denn die neuen Anlagen werden auf einer Fläche gebaut, die gar kein Windeignungsgebiet ist.

Videos 02:31 min Protest gegen Windenergieanlagen 17.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Seit einem halben Jahr wehren sich die Anwohner in Groß Schwaß gegen zwei Windräder, die als Forschungsvorhaben deklariert sind. Nun versucht die Landesregierung zu vermitteln. Video (02:31 min)

"Schwarzstart" und Wasserstoff-Umwandlung sollen erprobt werden

Die geplanten Windkraftanlagen seien innovativ, teilte das Ministerium zur Begründung mit. So solle in dem Windpark in Gültz der sogenannte Schwarzstart erprobt werden, das heißt ob Windräder dazu beitragen können, das Stromnetz nach einem Ausfall wieder hochzufahren. Außerdem soll die Umwandlung überschüssiger elektrischer Energie in Wasserstoff getestet werden.

Kritik aus der Region

Das Vorhaben ist seit Jahren umstritten. Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte und eine Bürgerinitiative hatten das Vorhaben abgelehnt. Denn rund um Gültz existieren bereits mehrere Windparks - die Region bei Altentreptow gilt als eine mit der höchsten Windrad-Dichte. Im nahegelegenen Grapzow gibt es zudem bereits die bundesweit größte Versuchsanlage zur Energiespeicherung über Wasserstoff. Deshalb hegen die Gegner Zweifel an der Innovationsfähigkeit des neuen Parks.

Zweifel an der Innovation

Zudem habe es anfänglich geheißen, dass für den "Schwarzstart" 30 Anlagen notwendig seien. Nun soll dies offenbar mit nur 13 Windrädern funktionieren. Das macht die Bürgerinitiative stutzig, sie kündigte an, weiter nachzuhaken und gegen das Projekt weiter vorzugehen. Auch der Regionale Planungsverband will tätig werden und gegen das Projekt klagen. Die Gemeinde Pripsleben in Nachbarschaft des geplanten Windparks will sich an der Klage beteiligen.

Der neue Park kann aber trotz der Zustimmung aus dem Energieministerium noch nicht gebaut werden. Erst muss noch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt den Betrieb der Windräder genehmigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.04.2017 | 16:00 Uhr