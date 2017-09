Stand: 25.09.2017 08:59 Uhr

Milchkontor entscheidet über Molkerei

Der Aufsichtsrat des Deutschen Milchkontors (DMK) entscheidet heute im niedersächsischen Zeven über die Zukunft der Molkerei, die Produktionsstandort für den "Rügener Badejungen" ist. Nach dem Willen des DMK soll die Molkerei in Bergen auf Rügen 2019 schließen. Gegen die Schließung des Produktionsstandortes wollen Mitglieder des Betriebsrates in Zeven protestieren und für die rund 60 gefährdeten Arbeitsplätze kämpfen.

Gutachten: Verkauf günstiger als Stillegung

Nach Bekanntwerden der Pläne des DMK den Standort in Bergen stillzulegen, hatte der Betriebsrat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses war zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf der Molkerei in Bergen für das DMK kostengünstiger wäre als eine Stilllegung. Auch der ehemalige Leiter der Molkerei, Wolfgang Lüth fährt nach Zeven. Er hat unter anderem mit dem Hauptgesellschafter der Rotkäppchen Peter Jülich GmbH gesprochen. Das Dortmunder Unternehmen ist seit 1995 Eigentümer der Marke "Rügener Badejunge". Jülich würde das Werk auf Rügen kaufen, so Lüth, aber auch die Firma Ostmilch aus Berlin hätte Interesse. Der Camembert "Rügener Badejunge" ist nach Herstellerangaben Marktführer in Deutschland.

Als Traditionsmarke die Wende überlebt

Der "Rügener Badejunge", der seit 1953 auf der Ostseeinsel produziert wird, ist eine Traditionsmarke aus der DDR, die auch die Wende überlebt hat und bis zuletzt sehr beliebt war. Allerdings betrug nach DMK-Angaben das Defizit zuletzt zwei Millionen Euro pro Jahr. Selbst eine Modernisierung würde nicht zu wettbewerbsfähigen Produktionskosten führen, hieß es.

