Stand: 25.02.2017 12:38 Uhr

Merkel zur CDU-Spitzenkandidatin gekürt

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns zieht mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Spitze in den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 24. September. Merkel wurde am Sonnabend in Stralsund von den rund 140 Delegierten des Landesparteitags mit großer Mehrheit auf Platz eins der Landesliste gewählt. Das Traumergebnis von 100 Prozent wie bei ihrer Nominierung vor vier Jahren verfehlte die Kanzlerin allerdings. Rund 95 Prozent der Delegierten stimmten dafür, die CDU-Bundesvorsitzende auf Platz eins der CDU-Landesliste zu setzen.

Seit 1990 in Nordvorpommern immer das Direktmandat geholt

Merkel war mehrere Jahre Landesvorsitzende der Partei und hat ihren Wahlkreis in Nordvorpommern. Dort holte sie seit 1990 immer das Direktmandat. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Nordost-CDU alle sechs Wahlkreise im Land gewonnen und mit 42,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Die Landtagswahl im Herbst 2016 sorgte allerdings für Ernüchterung. Mit 19 Prozent der Wählerstimmen war die CDU hinter SPD und AfD nur noch drittstärkste Kraft geworden. Zur Wahl im September 2017 muss sich Merkel unter anderem mit AfD-Landeschef Leif-Erik Holm auseinandersetzen, der schon ankündigte, ihr das Direktmandat abnehmen zu wollen. Die Nordost-AfD wählt an diesem Sonntag ebenfalls ihre Landesliste, die von Holm angeführt werden soll.

Merkel: Kein Umschwenken bei der Agenda 2010

In ihrer mit Spannung erwarteten Rede blieben Seitenhiebe auf die vom Umfrage-Hoch beflügelte SPD und deren Kanzlerkandidaten Martin Schulz aus. Schulz' Name fiel kein einziges Mal. Allerdings erteilte Merkel Änderungen an der Agenda 2010 - wie von Schulz gefordert - eine deutliche Absage. Ein Umschwenken sei mit ihr nicht zu machen. "Als wir die Regierung übernommen haben, da war Deutschland noch der kranke Mann Europas, heute sind wir Stabilitätsanker." Merkel bezeichnete die Entwicklung Deutschlands seit 2005 als "einzigartige Erfolgsgeschichte". Die Sozialdemokraten würden sich bis heute dazu nicht bekennen wollen. "Man hat manchmal sogar den Eindruck, sie schämen sich dafür."

Den stärksten Beifall bekam Merkel, als sie sich für mehr Unterstützung für die Kommunen aussprach. Merkel kündigte an, weiterhin für das Wohle des Landes arbeiten zu wollen. "Ich würde mich freuen, wenn wir so stark sind, dass ich auch auch wieder Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein darf. Das ist eine Ehre, Deutschland zu dienen, aber es ist auch eine Freude."

Caffier: "Von verrückten Staatenlenkern umzingelt"

Die Christdemokraten zeigten sich in Vorpommern trotz steigender Umfragewerte der SPD zuversichtlich. Deutschland und Europa stünden vor großen Herausforderungen. "Wir sind umzingelt von verrückten, rücksichtslosen und unberechenbaren Staatenlenkern", sagte CDU-Landeschef Lorenz Caffier und nannte explizit den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump. "Deutschlands beste Antwort darauf ist Angela Merkel. Liebe Angela, hilf uns!", so Caffier unter dem Beifall der Delegierten.

Massive Kritik an Schulz

Der CDU-Landeschef schaltete in Stralsund in den Wahlkampfmodus und sparte nicht mit Kritik am SPD-Kanzlerkandidaten Schulz. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident stehe für ein "verkrustetes und bürokratisches Europa". Die von Schulz angekündigte Reform der Agenda 2010 sei "ein Treppenwitz der Geschichte" und stelle die weitere wirtschaftliche Entwicklung infrage.

