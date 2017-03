Stand: 01.03.2017 18:56 Uhr

Merkel in Demmin: "Wir werden kämpfen"

Beim Politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Partei auf den anstehenden Wahlkampf eingeschworen. "Für uns heißt Verantwortung tragen nicht etwa eine Bürde, sondern Freude am Gestalten. Wir wollen unserem Land dienen - und deshalb werden wir kämpfen", sagte Merkel vor rund 1.200 Gästen. Merkel strich die Errungenschaften ihrer Partei heraus. Wer darauf gehofft hatte, dass die CDU-Vorsitzende mit Attacken gegen die SPD und deren Kanzlerkandidaten, Martin Schulz, in den Wahlkampfmodus umschalten würde, wurde dagegen enttäuscht.

Kein Wort über Schulz

Den Namen Schulz erwähnte die Kanzlerin in ihrer rund 25 Minuten dauernden Rede kein einziges Mal. Deutliche Kritik am derzeitigen Koalitionspartner äußerte Merkel aber hinsichtlich den Überlegungen, Teile der Agenda 2010 rückgängig machen zu wollen. Die SPD habe nicht die Kraft, sich dazu zu bekennen, dass die Arbeitslosigkeit durch die Agenda 2010 deutlich verringert worden sei. "Die SPD hadert immer noch damit." Auch beim Thema Finanzen mache es einen Unterschied, wer das Land regiere, sagte sie. Ein ausgeglichener Haushalt sei eine Frage der Verantwortung für künftige Generationen - während es einen "großen Auflauf an Parteien" gebe, wenn es darum gehe, Steuergelder auszugeben.

Merkel fordert Yücels Freilassung

Die Christdemokraten seien dagegen die Partei, die Verantwortung übernehme - sei es beim Thema Staatsfinanzen, Wirtschaft und innere Sicherheit. Deutschland sei eines der sichersten Länder der Erde, in dem Ordnung und Gesetze gelten würden. Diese müssten eingehalten werden. Die Christdemokraten seien die Garanten für Sicherheit. Viel Beifall bekam Merkel, als sie die wichtige Rolle der Presse- und Meinungsfreiheit unterstrich und auf den in der Türkei inhaftierten Journalisten der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel, zu sprechen kam und dessen Freilassung aus der U-Haft forderte: "Die Bundesregierung werde "alles in ihrer Macht stehende tun, damit das geschieht."

Nordost-CDU will Uni-Namensänderung rückgängig machen

Von Merkels Vorrednern wurde auch der umstrittene Namensverzicht der Universität Greifswald auf den Zusatz "Ernst-Moritz-Arndt" angesprochen. Die Nordost-CDU will die Streichung rückgängig machen. "Wir werden dafür kämpfen, dass dieser Name an der Uni bleibt", sagte der CDU-Europaabgeordnete Werner Kuhn in Demmin. Viele hätten unter diesem Namen in Greifswald erfolgreich studiert und würden sich ihre Tradition nicht nehmen lassen wollen. Der erweiterte Senat der Universität hatte Mitte Januar mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit die Namensablegung des umstrittenen Namensgebers Arndt (1769-1860) beschlossen. Dies hatte zu Protesten in Teilen der Greifswalder Bevölkerung geführt. Das Bildungsministerium prüft, ob die Entscheidung korrekt zustande gekommen ist.

AfD: Brauchen "Mexit", nicht Brexit

Nur wenige Kilometer entfernt am anderen Ende der Stadt beim erstmals ausgetragenen politischen Aschermittwoch der AfD sparten die Redner nicht mit deutlichen Worten. Die Partei nahm insbesondere die Kanzlerin ins Visier und reklamierte für sich, als einzig wahre Opposition in den Bundestag zu gehören: "Wir brauchen keinen Brexit, wir brauchen einen Mexit", sagte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. Dies sei ein "Merkel-Exit", für den er bei der Bundestagswahl im September als AfD-Direktkandidat in Merkels Wahlkreis in Vorpommern antrete. Ob bei der Euro- oder der "Migrations-Krise" - die Kanzlerin habe überall verbrannte Erde hinterlassen, so Holm. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sei keine Alternative, "wer denkt, dass wir mit Schulz eine bessere Politik hätten, der glaubt auch an den Weihnachtsmann", so Holm. Rund 150 Gäste waren zu der AfD-Veranstaltung gekommen.

