Mehmet-Turgut-Denkmal in Rostock beschmiert

In Rostock haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend das Denkmal für das NSU-Opfer Mehmet Turgut mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund und sucht Zeugen, die Hinweise zur Schändung des Denkmals im Stadtteil Dierkow geben können.

Gedenkfeier am Nachmittag

Für den Nachmittag (14 Uhr) haben die Stadt und die Initiative "Mord verjährt nicht!" zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe am Denkmal am Neudierkower Weg eingeladen. Bis dahin sollen die Schmierereien beseitigt werden. Außerdem werden Polizisten den ganzen Tag am Mahnmal präsent sein. Laut Polizei sollte die Gedenkfeier durch den Farbanschlag offenkundig beeinträchtigt werden. Das Denkmal war vor drei Jahren eingeweiht worden.

Im Imbissstand erschossen

Der aus der Türkei stammende Mehmet Turgut war am 25. Februar 2004 beim Öffnen eines Imbissstandes im Rostocker Stadtteil Dierkow erschossen worden. Die mutmaßlichen Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gehörten gemeinsam mit Beate Zschäpe zum rechtsradikalen Nationalsozialistischen Untergrund. Bundesweit beging die rechtsterroristische Gruppe den Ermittlungen zufolge zehn Morde, außerdem Banküberfälle und Sprengstoffanschläge. Seit nunmehr fast vier Jahren läuft in München der Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe.

