Mahnwachen gegen Abschiebungen aus MV

In 15 Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich am Sonnabend insgesamt rund 500 Menschen an Mahnwachen gegen Abschiebungen nach Afghanistan beteiligt. Sie forderten, die Einstufung Afghanistans als sicheres Herkunftsland zu korrigieren. In Rostock entrollten Afghanen auf dem Marktplatz Transparente mit der Aufschrift "Lasst uns bleiben - Afghanistan ist nicht sicher". Die Betroffenen suchten das Gespräch mit Passanten und berichteten über ihre Schicksale. Etwa 50 Menschen versammelten sich dort zur Mahnwache, in Greifswald auf dem Platz der Freiheit waren es nach Angaben der Polizei rund 200.

Netzwerk: In Afghanistan herrscht Krieg

In Afghanistan herrsche Krieg, täglich würden Zivilisten sterben, betonte das Netzwerk "Afghanistan - nicht sicher", das zu den Mahnwachen aufgerufen hatte. Hilfsorganisationen und Kirchgemeinden in 15 Städten von Bergen auf Rügen bis Pasewalk und Parchim schlossen sich dem Aufruf an. Er richtete sich auch an das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns, das an der gängigen Abschiebepraxis festhält.

Einige Bundesländer mit Abschiebe-Stopp nach Afghanistan

Auch der Flüchtlingsrat MV hatte jüngst einen Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan verlangt. Die Landesvorsitzende Ulrike Seemann-Katz forderte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) auf, dem Beispiel seines Kieler Amtskollegen Stefan Studt (SPD) zu folgen, der sich für eine Aussetzung der Abschiebungen in das vom Bürgerkrieg gezeichnete Land stark mache. Neben Schleswig-Holstein haben auch Thüringen und Niedersachsen entschieden, derzeit nicht nach Afghanistan abzuschieben.

Ministerium: 31 ausreisepflichtige Afghanen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern leben nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin derzeit etwa 1.550 Asylbewerber aus Afghanistan. Davon seien laut Ausländerzentralregister Ende vorigen Jahres 31 ausreisepflichtig gewesen. Im Jahr 2015 seien insgesamt 25 ehemalige Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden, im ersten Halbjahr 2016 weitere 11.

