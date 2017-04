Stand: 10.04.2017 15:48 Uhr

MV will freilebende Nandu-Population bejagen

Die einzige wildlebende Nandu-Population in Europa soll eingedämmt werden. Wie eine Sprecherin des Agrarministeriums in Schwerin am Montag mitteilte, leben inzwischen 220 Tiere an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Nach zahlreichen Beschwerden von Landwirten in der Region soll die Zahl der Tiere nun begrenzt werden.

Landwirte beklagen Gefräßigkeit der wilden Tiere

Wie dies geschehen soll, sei noch offen. Möglich sei das Einsammeln von Eiern oder ein begrenzter Abschuss von Tieren. Das Vorgehen soll mit den Naturschutzverbänden abgestimmt werden. Landwirte hatten immer wieder beklagt, dass die Nandus offenbar Raps- und Zuckerrübenblätter in großem Stil abfressen.

Einzig frei lebende Nandu-Population in Europa

Die ursprünglich in Südamerika beheimateten Laufvögel stammen von Tieren ab, die zwischen 1999 und 2001 aus einem Gehege bei Lübeck ausgebrochen waren. Sie leben auf einer Fläche von rund 100 Quadratkilometern nördlich von Ratzeburg. Bei der Frühjahrszählung 2017 waren 220 Nandus gezählt worden. Ein Jahr zuvor waren es demnach noch 160.

Wachsende Nandu-Population macht Probleme Nordmagazin - 14.01.2017 19:30 Uhr Die steigende Zahl der Nandus sorgt in MV zunehmend für Ärger. Die exotischen Vögel haben es vor allem auf die Rapsfelder abgesehen und verursachen immer mehr Schäden.







4 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Wachsende Nandu-Population sorgt für Probleme Die Nandu-Population in Nordwestmecklenburg wächst kontinuierlich. 50 Landwirte beklagen zunehmende Fraßschäden. Sie wollen dem südamerikanischen Laufvogel notfalls ans Gefieder. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.04.2017 | 16:00 Uhr