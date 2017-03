Stand: 06.03.2017 08:23 Uhr

MV-Zugverkehr: Notbremsung wegen Wildschweinrotte

Eine Regionalbahn mit rund 150 Passagieren ist am Sonntag bei Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in eine Wildschweinrotte gefahren. Die Fahrgäste mussten drei Stunden warten, bis sie in einem Ersatzzug weiterfahren konnten. Kurz vor halb acht kollidierte die Lok mit der Wildschweinrotte. Laut Bundespolizei musste der Zugführer eine Notbremsung einleiten.

Mit Leitern aus dem Gleisbett

Bei der Kollision wurde der Triebwagen so schwer beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. Ein Ersatzzug erreichte erst nach 21 Uhr den Unfallort. Über Leitern brachte die Freiwillige Feuerwehr die 150 Passagiere in diesen Zug, der auf einem Parallelgleis stand. Beamte der Bundespolizei und ein Notfallmanager der Bahn koordinierten den Einsatz. Gegen 22 Uhr konnten die 150 Fahrgäste ihre Reise Richtung Berlin fortsetzen.

Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Jagdpächter bargen die Tierkadaver. Wegen des Unfalls war die Bahnstrecke nach Berlin für rund vier Stunden gesperrt. Insgesamt zwölf Züge zu spät.

