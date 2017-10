Stand: 22.10.2017 12:41 Uhr

MV - Ein Land geht auf Wildschwein-Jagd

In Mecklenburg-Vorpommern grassiert die Angst vor der Schweinepest. In der vergangenen Woche hatte Agrarminister Till Backhaus (SPD) im Landtag an die Jäger appelliert, die Wildschweinstrecke im laufenden Jagdjahr auf 75.000 Tiere zu erhöhen. Am Sonntag äußerte sich die Geschäftsführerin des Landesjagdverbandes, Kati Ebel, optimistisch, die vorgegebenen Ziele auch erreichen zu können. Die Jäger seien motiviert. Immerhin seien vor sieben Jahren schon einmal 76.000 Schweine erlegt worden, so Ebel.

Angst vor der Schweinepest

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich zurzeit in Osteuropa drastisch aus. Landwirte in MV befürchten eine Einschleppung durch Wildschweine auch in den Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben von Backhaus rund 200 Landwirtschaftsbetriebe mit 830.000 Schweinen. Bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest drohten den Betrieben hohe wirtschaftliche Verluste, so der Minister im Landtag. Nach Angaben von Backhaus will das Land zwei Millionen Euro in ein Sofortprogramm investieren. Im Landwirtschaftsministerium wurde nach Angaben einer Sprecherin eine Expertengruppe gegründet, die einen Maßnahmeplan zur Reduzierung der Schwarzwildbestände erarbeitet.

Videos 02:59 Aufklärung: Afrikanische Schweinepest Nordmagazin Aus Sorge um Haus- und Wildschweinbestände startet das Bundeslandwirtschaftsministerium in dieser Woche eine Aufklärungskampagne zur Afrikanischen Schweinepest - auch in MV. Video (02:59 min)

Preise für Wildschweinfleisch

Ein Problem sieht die Chefin des Jagdverbandes aber in der Verwertung des Wildbrets. Laut Ebel sind die Preise für Schwarzwild auf einem Niedrigstand. Pro Kilogramm würden etwa 80 Cent gezahlt. Es könne auch weniger sein, wenn ein Schuss nicht optimal saß. In Hoch-Zeiten seien es ab 1,50 Euro aufwärts gewesen. Derzeit sei zu viel Wildschweinfleisch auf dem Markt. Immerhin bekämen die Jäger das Wildbret noch abgenommen, sagte Ebel. Kostendeckend sei das für den Jäger nicht. So weit, dass Wildschweine entsorgt werden müssen, dürfe es nicht kommen. Es wäre eine Schande, Lebensmittel wegzuwerfen, sagte Ebel.

Wildschweine profitieren von Mono-Kulturen

Die Jäger selbst reagieren verhalten auf die Forderung nach einem verstärkten Abschuss. Wie der Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, Peter Rabe, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, gestalte sich die Jagd auf die Tiere zunehmend schwer. Der Hauptgrund seien die Verhältnisse in der Landwirtschaft, so Rabe. Große Rapsschläge, große Maisschläge - da komme das Wild das ganze Jahr nicht mehr heraus. Die Tiere hätten durch den massiven Anbau von Mais und Raps ganzjährig ausreichend Futter. Dadurch steige auch die Fruchtbarkeit der Sauen, so Rabe. Die Tiere würden sich rascher vermehren. Außerdem sorgten die milden Winter der vergangenen Jahre dafür, dass viele Frischlinge diese unbeschadet überlebten. In diesem Jahr sind laut Rabe etwa 70.000 Tiere zum normalen Bestand hinzugekommen. Peter Rabe wünschte sich eine bessere Zusammenarbeit unter den Jägern. Jäger müssten bei der Reduzierung des Schwarzwildes über die Reviergrenzen hinaus denken, das heißt: gemeinsam jagen.

Weitere Informationen mit Video Plakate warnen vor Afrikanischer Schweinepest In sechs Sprachen warnen Plakate auf Autobahnraststätten, Parkplätzen und Autohöfen vor der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. mehr Erhöhtes Risiko für afrikanische Schweinepest Das Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems hat die Risikobewertung für das Einschleppen der Afrikanischen Schweinepest erhöht. Das Virus verbreitet sich zunehmend in Polen und Tschechien. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.10.2017 | 13:00 Uhr