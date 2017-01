Stand: 08.01.2017 11:00 Uhr

Ludwigslust: Sonderbriefmarke von Oudry vorgestellt

Im Schloss Ludwigslust ist am Sonntag eine neue 70-Cent Briefmarke vorgestellt worden. Sie zeigt ein Gemälde des berühmten Malers Jean-Baptiste Oudry, welches im Schloss zu sehen ist. Das farbenfrohe Gemälde "Pfefferfresser, Jungfern- und Haubenkranich" des französischen Tiermalers Oudry wurde zwischen 1750 und 1755 vom Mecklenburgischen Herzog Christian Ludwig II. erworben.

Nur heute: Sonderfiliale der Post geöffnet

Anlässlich der Präsentation eröffnete am Vormittag im Schloss eine Sonderpostfiliale. Dort können Interessierte noch bis 17 Uhr unter anderem die neue Briefmarke, das Ersttagsblatt mit dem Ersttagsstempel und der limitierte Sonderbriefumschlag erwerben.

Brodkorb freut sich über Aufmerksamkeit für das Schloss

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD), der auch für das Staatliche Museum Schwerin und dessen Kunstsammlung verantwortlich ist, hatte die Auswahl des Motivs zuvor in einer Pressemitteilung gelobt. Mit Briefmarken werbe man in der ganzen Welt. Nach der großartigen Resonanz auf die Sondermarke 'Schloss Ludwigslust' im Jahr 2015 werde die Aufmerksamkeit nun erneut auf das Barockschloss gerichtet, so Brodkorb.

Oudry: Hofmaler, Professor und Vorreiter der Aufklärung

Jean-Baptiste Oudry (1686–1755), Hofmaler Ludwig XV. und Professor der Königlichen Akademie, war neben François Desportes der berühmteste Tiermaler seiner Zeit. "Pfefferfresser, Jungfern- und Haubenkranich" gehört nach Angaben des Museums zu zwölf exotischen Tieren, die Oudry für den Königlichen Botanischen Garten in Paris, den heutigen Jardin des Plantes, gemalt hat. Er zeigte das Tier in seiner Individualität und seiner ihm gemäßen Umwelt und nahm so Tendenzen der Aufklärung vorweg, hieß es auf der Internetseite des Museums. Insgesamt sind 34 Gemälde und 43 Handzeichnungen des Malers in den Händen des Staatlichen Museums Schwerin.

