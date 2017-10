Stand: 25.10.2017 11:21 Uhr

Løkkevik: Prozess wird neu aufgerollt

Der jahrelange juristische Streit um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der Rostocker Yachthafen-Residenz geht in eine neue Runde: Der Bundesgerichtshof hob am Mittwoch ein Urteil des Rostocker Landgerichts vom Juni 2015 auf. Nun soll der Prozess vor dem Landgericht Schwerin neu aufgerollt werden. Der norwegische Investor Per Harald Løkkevik war in Rostock vom Vorwurf des Subventionsbetrugs und der Fehlverwendung von Fördermitteln freigesprochen worden.

BGH: Freispruch von Rostock nicht zulässig

Damals war Løkkevik in wesentlichen Anklagepunkten freigesprochen worden. Es ging um Subventionsbetrug und die Fehlverwendung von Fördermitteln. Der Norweger hatte das 2002 begonnene 100-Millionen-Euro-Projekt zweigeteilt. Dadurch lagen beide Projekte knapp unter der Grenze von 50 Millionen Euro, ab der die EU-Kommission über die Förderung zu entscheiden gehabt hätte. Das Rostocker Gericht habe dazu keine ausreichenden Feststellungen getroffen, weil es "von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen" sei, entschied nun der BGH auf die Revision der Staatsanwaltschaft.

Revisionsantrag von Anklage und Verteidigung

Løkkevik war damals zudem wegen Sozialversicherungsbetrugs, Steuerhinterziehung und illegaler Beschäftigung von polnischen Arbeitern zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 180.000 Euro Strafe verurteilt worden. Gegen das Urteil hatten sowohl Anklage als auch Verteidigung Revision eingelegt.

Jahrelanger juristischer Streit

Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist dem Land durch die Aufteilung ein Schaden in Höhe von 33 Millionen Euro entstanden. Sie beantragte im Zuge der Revision die Rückverweisung des Verfahrens an das Landgericht Schwerin, also ausdrücklich nicht an eine Wirtschaftsstrafkammer des Lasndgerichts Rostock. Denn dem Prozess war bereits ein jahrelanger juristischer Streit vorausgegangen: Die ursprüngliche Anklage hatte die Rostocker Staatsanwaltschaft schon im August 2011 erhoben. Doch das Landgericht wollte den Prozess nicht eröffnen, da es seinerzeit keinen hinreichenden Tatverdacht sah. Das Oberlandesgericht schritt ein und erzwang die Hauptverhandlung, die daraufhin im Januar 2014 begann.

25.10.2017