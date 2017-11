Stand: 05.11.2017 15:39 Uhr

Literaturpreis MV für Greifswalderin

Die Greifswalder Übersetzerin und Autorin Berit Glanz ist mit dem diesjährigen Literaturpreis des Landes ausgezeichnet worden. Sechs Finalisten hatten am Wochenende in der Aula der Greifswalder Universität ihre Texte dem Publikum und der Jury vorgestellt. Neben dem Hauptpreis gab es auch Publikumspreise.

Mit Kurzprosa waren Katharina Lang und Sven Hirsekorn vertreten, André Hatting und Steffen Dürre trugen Gedichte vor, Lukas Valtin und Berit Glanz lasen aus ihren Romanmanuskripten. In ihrem Buch schreibt die 35-jährige Glanz als Ich-Erzählerin vom Leben in der hippen Berliner Jungunternehmer-Welt. Vom Leben mit WG-Partnern, die sich fremd bleiben. Von Sehnsüchten in einer unterkühlten Party-Welt. Bei der Preisvergabe lobte die Jury das Manuskript "Toboggan" der Autorin als "eine Prosa, die sich nicht in eine Nische zurückzieht und stattdessen die Literatur intensiv an unsere Zeit ankoppelt".

Glanz: "Sehr glücklich, aber auch ein bisschen überwältigt"

Die in Schleswig-Holstein geborene Berit Glanz war bereits im vergangenen Jahr Finalistin beim Literaturwettbewerb open mike in Berlin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Greifswald und schreibt und übersetzt Theaterstücke für Kinder und Jugendliche aus dem Norwegischen und Isländischen. Die 35-jährige Autorin hatte sich gegen knapp 70 andere Autoren durchgesetzt - der Preis wurde anonym vergeben. Berit Glanz sagte nach der Preisverleihung: "Grad fühl ich mich erstmal sehr glücklich. Aber auch ein bisschen überwältigt. Ich mag meine Texte, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich gewinne. Also für mich war das jetzt ein doppelter Preis. Ich hab einmal das Publikum überzeugen können. Das macht mich sehr sehr froh. Und ich hab eben diese wahnsinnig netten Worte von der Jury bekommen zu meinem Text. Ich wurde quasi auf zwei Ebenen motiviert. Sehr toll, das fühlt sich sehr gut an."

Literaturpreis soll Autoren aus dem Land fördern

Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern wurde vom Literaturhaus Rostock, dem Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, dem Literaturzentrum Koeppenhaus in Greifswald, dem Freiraum-Verlag in Greifswald und dem Literaturrat des Landes ins Leben gerufen. Die Auszeichnung ist zum zweiten Mal vergeben worden, mit ihr sollen Autorinnen und Autorien aus dem Nordosten in ihrer Arbeit gefördert werden. Der Preis der Jury umfasst einen mit 2.000 Euro dotierten einmonatigen Stipendienaufenthalt im Künstlerhaus Lukas, eine eigenständige Publikation im Greifswalder Freiraum-Verlag und eine Lesereise durch literarische Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern. Der mit 1.000 Euro dotierte Publikumspreis ging ebenfalls an Berit Glanz.

