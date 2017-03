Stand: 18.03.2017 13:23 Uhr

Linke: Bartsch zum Spitzenkandidaten gekürt

Bei der Landesvertreterversammlung der Linken in Gägelow bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist Dietmar Bartsch von seinen Parteigenossen auf Platz eins der Landesliste für die kommende Bundestagswahl gewählt worden. Die 117 Delegierten stimmten mit mehr als 93 Prozent für ihn. Bartsch tritt auch in der Hansestadt Rostock als Direktkandidat an und geht, gemeinsam mit Sahra Wagenknecht, als Spitzenkandidat bei der kommenden Bundestagswahl für die Linken ins Rennen.

Bartsch: "Es muss um eine andere Politik gehen" NDR Info - 26.01.2017 06:50 Uhr Autor/in: Stefan Schlag Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat sich offen für eine Koalition mit der SPD gezeigt. Schon jetzt seien gemeinsame Entscheidungen denkbar, sagte er auf NDR Info.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Außenpolitischer Rundumschlag zum Auftakt

Bartsch hatte in in einem außenpolitischen Rundumschlag zuvor davon gesprochen, dass die Welt aus den Fugen geraten sei. Die Wahl Donald Trumps bedeute eine "schlimme Zeitenwende", so Bartsch. Es gebe derzeit 200 bewaffnete Konflikte auf der Welt und Deutschland sei bei den Kriegen der Welt auch durch Waffenexporte dabei, erklärte Bartsch. Er sei stolz, dass seine Partei bisher jeden Kriegseinsatz abgelehnt habe.

Stärke der Rechten sei Schwäche der Linken

In seiner Rede schlägt Bartsch auch selbstkritische Töne an: "Wir müssen eben auch realisieren, dass die Stärke der Rechten immer auch eine Schwäche der Linken ist", hieß es. Die Linke sei, wenn man einmal die Welt betrachte, in keiner besonders guten Situation. Innenpolitisch sind es bekannte Töne, die Bartsch anstimmt: Es geht um den Sozialstaat, um die Sozialpolitik und um mehr Gerechtigkeit. Die große Koalition habe keinerlei große Reformvorhaben umgesetzt, meint Bartsch. Er spricht sich klar für einen Politikwechsel in Deutschland und für eine Regierungsverantwortung seiner Partei aus. Diese Debatte sei längst geklärt, meint er und erntet auch dafür deutlichen Applaus.

Um den Listenplatz zwei nach Dietmar Bartsch zeichnet sich eine Kampf an. Vom partei-internen Listen-Ausschuss nominiert ist die Landesvorsitzende Heidrun Bluhm. Streitig machen möchte ihr diese Position Kerstin Kassner, die ehemalige Landrätin von Rügen. Diese sitzt seit 2013 für die Linke im Bundestag und ist vom zuständigen Ausschuss eigentlich für Platz drei der Liste aufgestellt worden. Kassner scheint die Sorge umzutreiben, dieser Listenplatz könnte für den Einzug in den Bundestag nicht mehr reichen.

Bei der vergangenen erhielt Bundestagswahl erhielt die Linke bundesweit 8,6 Prozent der Stimmen. In Mecklenburg-Vorpommern erreichte sie 21,5 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.03.2017 | 13:00 Uhr