Linkspartei will neue Doppelspitze wählen

Es könnte ein Heimspiel werden für ihn: Torsten Koplin, seit 1998 ununterbrochen Landtagsabgeordneter, bewirbt sich in seiner Geburtsstadt Neubrandenburg heute für das Amt des Vorsitzenden der Linkspartei. Koplin würde damit endgültig aus der zweiten Reihe treten. Der 55-Jährige will im traditionsreichen Haus der Kultur und Bildung (HKB) Heidrun Bluhm beerben. Die Bundestagsabgeordnete tritt nicht wieder für den Spitzenposten an, die 59-Jährige will den Weg für Jüngere frei machen und zieht damit auch die Konsequenzen aus der Niederlage bei der Landtagswahl vor einem Jahr. Da kam die Linke nur noch auf 13,2 Prozent. Bluhm spricht in ihrem Bericht auch jetzt noch von einem "Schock für die Partei".

Weg für Doppelspitze freigemacht

Koplin hatte schon oft Vize-Ämter inne - zum Beispiel auch den Posten des stellvertretender Landesvorsitzenden. Auch jetzt will er das Spitzenamt nicht ganz allein ausfüllen. Er geht mit der Kommunalpolitikerin Wenke Brüdgam gemeinsam ins Rennen. Erstmals in der Geschichte der Partei soll es eine gleichberechtigte Doppelspitze geben. Das Projekt "Vorsitzenden-Duo" ist hinter den Kulissen umstritten. Einige fürchten um die Schlagkraft der Parteispitze, warnen vor einer Zerfaserung. Allerdings: Ein Parteitag hat im Frühjahr die Doppelspitze satzungstechnisch möglich gemacht. Um den Vorsitz will sich auch der Kreisvorsitzende in Nordwestmecklenburg, Horst Krumpen, bewerben. Ihm werden allerdings nur Außenseiter-Chancen eingeräumt.

Keine Mitbewerber in Sicht

Darüber hinaus sind keine Mitbewerber in Sicht: Die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg, will sich auf die Arbeit im Parlament konzentrieren und winkt ab. Die Rostocker Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger, der noch am ehesten Ambitionen auf Spitzenämter nachgesagt werden, läuft sich als Neuling noch im Landtag warm und stellt Ansprüche hintenan. In zwei Jahren könnte das schon anders aussehen. In Neubrandenburg sieht aber alles nach einer Doppelspitze aus.

Koplins Stasi-Vergangenheit kein Thema mehr

Koplin sagt, er wolle dazu beitragen, "dass die Linke ihr Profil als demokratisch-sozialistische Partei weiter schärft". Das klingt nach Politik-Sprech. Was heißt das konkret? Die Linke, meint Koplin, müsse "aktionsfähiger" werden und politische Ziele immer mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit verbinden. Mit seiner Stasi-Vergangenheit als IM geht Koplin offen um. Die Zeit danach habe gezeigt, dass er lernfähig gewesen sei und sich auch Anerkennung erworben habe. Gut 27 Jahre danach ist die Sache in der Partei ohnehin kein kontroverses Thema mehr.

"Junges Küken" in Ü60-Partei

Seine Mit-Bewerberin Brüdgam hat deutlich weniger Erfahrung. Sie wirft vor allem ihr Jungsein in die Waagschale. Brüdgam feiert an diesem Sonntag ihren 33. Geburtstag. Im Vergleich zum Durchschnittsalter ihrer rund 3.750 Genossen ist sie ein echtes Küken. Das normale Parteimitglied ist im Schnitt knapp 70 Jahre. Brüdgam ist in der Vergangenheit wenig in Erscheinung getreten, sie gilt dennoch schon seit Jahren als Nachwuchstalent, ist bisher schon im Landesvorstand aktiv. Und weil sie mit dem Bruder des Linksfraktionschefs im Bundestag, Dietmar Bartsch, verheiratet ist, wird ihr auch Rückendeckung von "ganz oben" nachgesagt.

Geht Bartsch auf Krach in der Bundesspitze ein?

Bartsch schaut in Neubrandenburg an der Basis seines Heimatverbandes kurz vorbei. Der Fraktionschef wird in seiner Rede vor den Delegierten neben den Attacken gegen "Jamaika" sicher auch auf die Querelen und das Hickhack in der Bundesspitze der Partei eingehen. Der Krach mit dem Vorsitzenden-Duo Bernd Riexinger und Katja Kipping schadet der Linken, da sind sich alle einig. Was bleibt, sind dann die üblichen Appelle an die Geschlossenheit und die Solidarität. Bartsch wird bei seinem Auftritt darauf wohl nicht verzichten.

Vorbereitungen auf die Kommunalwahl 2019

Auch im Landesverband knirscht es an einigen Ecken - vor allem in Vorpommern: Der Streit mit ehemaligen Wahlkreismitarbeitern, die gefordert hatten, die AfD nicht komplett auszugrenzen, schwelt weiter. Bluhm kündigte neue Gespräche an, auch der neue Vorstand müsse sich damit beschäftigen. Inhaltlich verabschieden sich Bluhm und der alten Landesvorstand mit einem Leitantrag und dem Blick auf die Kommunalwahlen 2019. Das Papier ist allerdings eher vage und wenig konkret. Der Ex-Landesvorsitzende Steffen Bockhahn und der Polit-Haudegen Peter Ritter, der auch schon mal an der Parteispitze stand, fanden das viel zu dünn. Sie haben mit anderen kurzerhand einen eigenen Leitantrag geschrieben - mit der konkreten Forderung nach einem Kommunalwahl-Programm. Die Verfasser mahnen zur Eile: Die Suche nach überzeugenden Kandidaten für Gemeindevertretungen und Kreistage müsse sofort beginnen.

