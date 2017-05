Stand: 07.05.2017 14:40 Uhr

Leichenfund: Verdächtiger gesteht Tat

In der Nähe von Siedenbollenthin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Polizeibeamte am Sonntag die Leiche einer Frau gefunden. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, verdächtigen die Ermittler einen 48-Jährigen, die seit Sonnabend vermisste Frau umgebracht zu haben. Demnach hat der Verdächtige die Tat am Vormittag gestanden. Daraufhin sei die Leiche der 29-Jährigen in dem Moor hinter dem Wohnhaus des Mannes gefunden worden.

Opfer war zuvor als vermisst gemeldet worden

Bereits am Sonnabend hatte die Mutter des Opfers die Polizei über das Verschwinden ihrer Tochter informiert. Zudem hatten Zeugen den Mann laut Polizei am Sonnabend dabei beobachtet, wie er eine offenbar hilflose Frau in seinem Wagen transportierte. Beamte entdeckten den Wagen später und nahmen den Mann vorläufig fest.

Geständnis führt Polizei zur Leiche

Die Leiche der Frau konnte erst nach seinem Geständnis gefunden werden. Zur Todesursache wollte sich die Polizei nicht äußern. Auch das Verhältnis zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer ist bislang noch unklar. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

