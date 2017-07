Stand: 24.07.2017 14:09 Uhr

Lange Haftstrafe nach tödlichem Streit um Laptop

Ein Mann aus Anklam ist am Montag vom Landgericht Neubrandenburg wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 30-Jährige im Dezember 2015 nach einem Streit um einen alten Laptop einen 36-Jährigen erschossen hat. Es war bereits der zweite Prozess gegen den 30 Jahre alten Mann. In dem ersten Verfahren war der Mann zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hatte er Revision eingelegt.

Selbstverteidigung oder Totschlag?

Der 30 Jahre alte Angeklagte hatte auch im Revisionsprozess gestanden. Er habe die Waffe allerdings nur gezogen, um sich gegen einen Angriff zu wehren. Er hätte nicht gleich schießen müssen, widersprach der Richter dem Verurteilten in der Urteilsbegründung. Das gesamte Geschehen sei damals von dem Angeklagten ausgegangen; Notwehr komme nicht infrage. Mit dem Strafmaß richtete sich das Gericht nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Strafmildernd werteten die Richter das Geständnis des Angeklagten und dessen Reue.

Trotz Schüssen weiter attackiert

Mehrere Zeugen sagten im Prozess aus, das spätere Opfer sei auf den Angeklagten zugelaufen, obwohl es wusste, dass dieser eine Waffe in der Hand hatte. Der Getroffene und mehrere Bekannte hatten den Schützen trotz der Schüsse noch attackiert und zusammengeschlagen. Der Angeklagte konnte nur mit Hilfe eines Bekannten und dessen Auto entkommen.

Illegale Schreckschusswaffe aus Polen

Das Opfer wurde von vier Schüssen getroffen. Es brach erst nach der Schlägerei zusammen. Zwei Schüsse waren tödlich, hatte eine Gutachterin erklärt. Der Schreckschussrevolver war illegal aus Polen eingeführt worden. Der Getötete hatte dem Schützen eine Woche vor dem Vorfall einen Laptop für 30 Euro verkauft, wollte ihn trotz Mängeln nicht zurücknehmen und sollte den Schützen und Bekannte bedroht haben.

