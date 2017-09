Landtagspräsidentin Bretschneider schwer erkrankt

Stand: 27.09.2017 06:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) kann ihr Amt vorerst nicht weiter ausüben. Grund ist nach Informationen von NDR 1 Radio MV eine schwere Krankheit. Die 56-Jährige informierte am Dienstag die SPD-Fraktion über die Erkrankung. Sie werde mehrere Wochen ausfallen - die Rede ist von einer Zeit bis mindestens Weihnachten. Die Parlamentspräsidentin will das am Mittwoch zu Beginn der Landtagssitzung auch öffentlich mitteilen.

Fraktionsmitglieder reagierten mit Betroffenheit

Nach NDR Informationen verlässt Bretschneider noch am Mittwochvormittag Schwerin, um sich dann in Behandlung zu begeben. Einige Abgeordnete ihrer Fraktion sollen von ihrer Ankündigung schwer getroffen sein. Es wird intern bereits darüber spekuliert, ob Bretschneider auf ihr Amt verzichten muss. Es ist nicht der erste längere und krankheitsbedingte Ausfall. Für Bretschneider springen die Vizepräsidentinnen Beate Schlupp (CDU) und Mignon Schwenke (Die Linke) ein. Ein Sprecher des Landtags wollte sich mit Verweis auf persönliche Angelegenheiten der Präsidentin nicht äußern. Die SPD-Politikerin aus Neubrandenburg ist seit fast 15 Jahren Landtagspräsidentin.

Kritik an langer Rede bei Plenarsaal-Einweihung

Im Hintergrund wird aber auch Kritik laut. Anlass ist Bretschneiders Rede am Dienstag bei der Feierstunde zur Einweihung des neuen Plenarsaals im Schweriner Schloss. Ihre knapp 45-minütige Rede galt bei vielen Gästen wegen einiger flapsiger Formulierungen und sich wiederholender Passagen als unglücklich. Bretschneider dehnte ihre Redezeit zudem über das geplante Maß hinaus aus. Der eigens eingeladene Festredner, der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert, musste seine Rede deutlich abkürzen. Abgeordnete und Gäste zeigten sich peinlich berührt.

Vier Abgeordnete der Koalition erkrankt

Bretschneiders Erkrankung schwächt die rot-schwarze Koalition weiter. Mit ihr sind vier Abgeordnete langzeiterkrankt, neben Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering sind das Nils Saemann (SPD) und Burkhard Lenz (CDU). Die Koalition verfügt damit nur noch über 38 Abgeordnete, drei mehr als für die absolute Mehrheit nötig.

