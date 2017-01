Stand: 10.01.2017 18:09 Uhr

Land stockt Fluthilfe auf 25 Millionen Euro auf

Zur Beseitigung der Sturmflutschäden an der Ostsee hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einen Hilfsfonds in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro beschlossen. Die Schäden an der Küste sollen im Wesentlichen bis zum Start der Tourismus-Saison zu Ostern beseitigt sein. Dann sollen die Küsten wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag im Landtag in Schwerin.

Zehn Millionen für Sofortmaßnahmen

Zehn Millionen Euro stellt das Umweltministerium für die Sanierung der in Mitleidenschaft gezogenen Küstenschutzanlagen zur Verfügung. So sollen Sicherheitsdefizite durch Sofortmaßnahmen wie etwa Sandaufspülungen schnellstmöglich beseitigt werden, so Backhaus. Bis zu 15 Millionen Euro soll es für die Kommunen geben. Der Minister unterstrich, dass nur nachhaltige Maßnahmen unterstützt werden sollen. "Ein Wiederaufbau in unmittelbarer Küstennähe ist ein Fass ohne Boden, weil beim nächsten Sturmflutereignis ähnliche Probleme vorprogrammiert sind."

Backhaus: Kioske an Steilküsten nicht nachhaltig

Backhaus betonte, dass Kioske auf abbruchgefährdeten Steilküsten nicht nachhaltig seien. Damit spielte der Minister auf den bei der Sturmflut stark beschädigten Imbiss in Zempin auf Usedom an. Das Land habe sich schon 2015 an die zuständige Baubehörde gewandt, um den Kiosk im Besitz der Kommune wegen seiner gefährlichen Lage zu entfernen. Doch die Baubehörde habe nicht reagiert, kritisierte Backhaus. Laut Backhaus verfügt Mecklenburg-Vorpommern über 377 Kilometer Küste. Davon lägen 144 Kilometer im umbauten Raum. "Das sichern wir", sagte der Minister. Das bedeute aber auch, dass auf 230 Kilometern der Küstenschutz nicht garantiert werden könne. "Man muss der Natur auch Raum lassen", sagte er.

Vier Abschnitte besonders betroffen

Seit Freitag waren die Auswirkungen der Sturmflut von Flugzeugen aus der Luft mittels spezieller Laserscantechnik dokumentiert worden. Backhaus zufolge sind nach ersten Einschätzungen die Schäden an vier Küstenabschnitten besonders groß: Zempin auf Usedom, Binz auf Rügen, Prerow-Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie der Abschnitt Rostock-Graal-Müritz. Die jüngste Sturmflut habe stärker gewütet als die Hochwasser in den Jahren 2002 und 2006. Lokal seien bis zu fünf Meter hohe Dünenkliffs entstanden, auch einige Deiche seien beschädigt worden, an allen Steilufern habe es Abbrüche mit Küstenrückgängen von bis zu acht Metern gegeben. Backhaus warnte vor dem Betreten von Dünenkliffs. Auch darunter bestehe Lebensgefahr.

Backhaus: 400 Millionen Euro für die Küsten seit 1991

Schon zuvor war der Umweltminister dem Vorwurf einiger Kommunen entgegengetreten, das Land habe im Vorfeld nicht genügend getan: Seit 1991 seien fast 400 Millionen Euro in den Küstenschutz gegangen, für den Aufbau von Dünen, Deichen und Buhnen. Vor Zempin auf Usedom seien 2014 für rund 400.000 Euro die Buhnen neu gebaut worden. Die Gemeinde Ort gilt als einer der vom jüngsten Sturmhochwasser am meisten betroffenen Orte. Auf Rügen - so das Ministerium - habe es bei Vitte, Waase und Gager erhebliche Deichbauten gegeben, auch das gefährdete Steilufer bei Lohme sei gesichert worden. Insgesamt seien an der Küste 16 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült worden.

Behörde: 1:1-Erhalt der Küste technisch und finanziell nicht machbar

Lars Tiepolt, Dezernatsleiter "Küste" beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Rostock, sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, der Küstenschutz habe sich bei der jüngsten Sturmflut bewährt. Die Dörfer seien nicht gefährdet gewesen, es habe keine Verletzten und keine größeren Sachschäden gegeben. "Mit der Sturmflut wird den Menschen bewusst, dass so ein natürlicher Prozess nicht aufzuhalten ist, an einigen Stellen wird Sand abgetragen, der an anderen Stellen wieder angelandet wird." Der Umweltexperte äußerte Verständnis für einzelne Betroffene, meinte aber auch: "Wenn mein Haus von einem Blitz getroffen wird, wäre ich sicher sauer, dass heißt aber nicht, dass ich die Blitze und das Wetter abschaffen muss." Ohne die Steilküstenabbrüche der Vergangenheit, so Tiepolt, würde es die Strände in Mecklenburg-Vorpommern nicht geben. Er warnte davor, die Küsten "ingenieurtechnisch festzulegen", also 1:1 erhalten zu wollen. Das sei technisch und finanziell nicht zu machen.

