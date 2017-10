Stand: 31.10.2017 16:12 Uhr

Landesbischof: "Reformation ist hochaktuell!"

In Rostock haben am Dienstag Hunderte Menschen mit einem Festgottesdienst in der vollbesetzten Rostocker Marienkirche den Reformationstag gefeiert. Der Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, hob in seiner Predigt die Aktualität der Reformation hervor. Vor genau 500 Jahren hat der Theologe und Mönch Dr. Martin Luther der Überlieferung nach seine berühmten Thesen veröffentlicht. Er wandte sich darin gegen die gängige Praxis des Ablasshandels und forderte von Rom grundlegende Strukturreformen. Die Reformation bedeutete die Abspaltung der evangelischen von der katholischen Kirche.

Ulrich stellt Bezug zur heutigen Zeit her

Die Reformation habe die Tür aufgestoßen zur Freiheit und zur Wiederentdeckung der Würde jedes und jeder Einzelnen, so Ulrich laut Manuskript. Sie habe die Brutalität einer Gesellschaft offenbart, die das Böse in denen personifiziere, die sich nicht wehren können, fremd aussehen und merkwürdige Bräuche pflegen. Dies sei höchst aktuell noch 500 Jahre später, "da Menschenrechte in Frage stehen, Projektionen des Bösen in alles Fremde wieder salonfähig zu werden drohen, wo Abgrenzungen und Ausgrenzungen zu politischen Programmen werden".

Ministerpräsidentin Schwesig lobt soziale Arbeit der Kirche

Beim anschließenden Jahresempfang der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Rostocker Nikolaikirche würdigte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den großen Beitrag der Kirchen zum sozialen Zusammenhalt in Deutschland zum Beispiel in Kitas und Pflegeeinrichtungen. Die Art, wie das Reformationsjubiläum begangen werde, sei ein wichtiges Zeichen für Offenheit, Freiheit und Toleranz in der Gesellschaft. Das seien hohe Güter, so Schwesig.

