Kühlungsborn: Balkonbrand geht glimpflich aus

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Kühlungsborn ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Durch starke Hitzeentwicklung wurden die Fensterscheiben zerstört, Rauch breitete sich daraufhin im gesamten Haus aus. Das Feuer griff vom ersten Stock aus auf die darüber liegenden Etagen über. Nach Angaben der Polizei konnten sich alle Bewohner des Hauses selbstständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Experten suchen nach Brandursache

Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, wird von der Kriminalpolizei noch untersucht. Auch zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Spekulationen, dass ein Grill den Brand ausgelöst haben könnte, wollte die Polizei nicht bestätigen.

