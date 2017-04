Stand: 05.04.2017 08:17 Uhr

Kritik an Plänen für neues Kita-Gesetz

Die rot-schwarze Regierungskoalition will den Personalmangel in den Kitas in Mecklenburg-Vorpommern beheben. Künftig sollen Seiteneinsteiger eigenständig Gruppen betreuen können. Außerdem ist eine kürzere Ausbildung von Erziehern geplant. SPD und CDU bringen dafür im Landtag ein geändertes Kita-Gesetz auf den Weg. Bisher benötigen Erzieher eine akademische Ausbildung, die sie bei privaten Fachschulen in der Regel auch noch selbst bezahlen müssen.

Landtag diskutiert über Kita-Förderungsgesetz Nordmagazin - 03.04.2017 19:30 Uhr Mit einem Kita-Förderungsgesetz will der Landtag dem Fachkräftemangel in den Kitas entgegenwirken. Zukünftig soll es auch eine kürzere Erzieherausbildung geben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ausbildung soll verkürzt werden

Die Diskrepanz zwischen immer mehr Kindern und weniger Erziehern hatte sich bereits vor Jahren abgezeichnet. SPD und CDU wollen jetzt gegensteuern. Geplant ist, dass beispielsweise Tanz- und Theaterpädagogen, Musik- und Sportpädagogen, Physiotherapeuten, Grundschullehrer und Logopäden eigenständig als Fachkraft in den Kitas arbeiten - wie gelernte Erzieherinnen. Die Erzieher-Ausbildung soll statt vier nur noch drei Jahre dauern - mit weniger Theorie und dafür mehr Praxis. Die Nachwuchskräfte sollen von von Beginn an einen Azubi-Lohn bekommen, in den Kita-Gruppen arbeiten und dabei auch Fachkräfte ersetzen.

"In Deutschland einmalig"

"Das ist in Deutschland einmalig", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Das Gesetz müsse noch vor der Sommerpause durch den Landtag, damit im Herbst in Rostock mit ersten Modellklassen begonnen werden könne. Der Koalitionspartner CDU trägt das Vorhaben mit, sieht aber noch erheblichen Gesprächsbedarf bei den Regelungen für Seiteneinsteiger. "Die SPD wollte immer Qualitätsverbesserung für die Kita. Was jetzt vorgeschlagen wird, klingt eher wie ein Notfallprogramm gegen akuten Personalmangel", sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert. Im vergangenen Jahr hatten Kita-Träger fast 240 Ausnahmeanträge gestellt, um unterqualifiziertes Personal als Fachkräfte beschäftigen zu können.

Linke: Erzieher nicht als Billig-Fachkräfte verheizen

Die Linke warnt davor, die Erzieher-Azubis als Billig-Fachkräfte zu verheizen. Außerdem sei die von der SPD versprochene finanzielle Entlastung der Eltern im Gesetzentwurf nicht mehr konkret ausgewiesen. "Im ersten Entwurf standen die 30 Millionen Euro noch drin. Wer will hier wen veräppeln?", fragt Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg. Die Absenkung der Elternbeiträge war ein zentrales Wahlversprechen der SPD. Die Gewerkschaft GEW meint, wichtig für die Fachkräfte-Sicherung seien gute Arbeitsbedingungen - vor allem kleinere Gruppen und bessere Bezahlung. Weitere Themen heute im Landtag: Der Rechnungshof soll mehr Prüfrechte bei Sozialverbänden bekommen und in Schwerin und Rostock soll die Schülerbeförderung für Eltern teilweise kostenlos werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.04.2017 | 07:00 Uhr