Stand: 06.04.2017 12:12 Uhr

MV für Mopedführerschein ab 15 Jahren

Mopedfahren schon mit 15 Jahren: Der Landtag hat am Donnerstag für eine Herabsenkung der Altersgrenze des Moped-Führerscheins gestimmt. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Landesregierung sich künftig "mit Nachdruck" dafür einsetzen solle, dass Mecklenburg-Vorpommern am Modellprojekt "Moped mit 15" noch teilnehmen könne.

Modellprojekt "Moped mit 15"

Mobil im ländlichen Raum 07:30 min Fahren im Alter: Wie steht es um die Senioren? 30.01.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Mit dem Alter nimmt die Fahrtauglichkeit ab. Doch wie ist es wirklich um sie bestellt? Was hätte ein Fahrverbot für Senioren zum Beispiel auf dem Land für Folgen? Video (07:30 min)

Das Modellprojekt läuft bereits seit 2013 in den ostdeutschen Flächenländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch Brandenburg hat kürzlich Interesse an der Teilnahme bekundet. Mopedfahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern ist in den teilnehmenden ostdeutschen Bundesländern im Rahmen des Projekts mit 15 Jahren möglich, bisher gilt als Altersgrenze das 16. Lebensjahr. Von einer Senkung der Altersgrenze des Mopedführerscheins würden in Mecklenburg-Vorpommern vor allem Jugendliche im ländlichen Raum profitieren, die CDU wirbt schon lange für die Idee. Die Regierungskoalition verweist außerdem auf die guten Erfahrungen mit dem begleiteten Autofahren ab 17 Jahren.

Gesetzesänderung nicht sicher

Aus der Linkspartei kam dennoch Kritik: Mobilität müsse mit Bus und Bahn und auch ohne eigenes Auto oder Moped möglich sein, hieß es. Die Landesregierung dürfe nicht von ihrem Versagen in der Verkehrspolitik ablenken. Verkehrsminister Christian Pegel dämpfte außerdem zu hohe Erwartungen: Der Modellversuch in den ostdeutschen Flächenländern endet in einem Jahr und es liege beim Bund, ob er auch MV noch einbeziehe. Außerdem sei nicht klar, ob der Mopefführerschein mit 15 nach dem Modellversuch tatsächlich Gesetz werde.

Weitere Informationen "Führerschein mit 17": Positive Bilanz in MV Weniger auffällige Fahranfänger, weniger junge Verkehrstote: Zehn Jahre nach Einführung des "Führerscheins mit 17" in MV haben Fahrlehrer ein positives Fazit gezogen. (25.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.04.2017 | 12:00 Uhr