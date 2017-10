Stand: 30.10.2017 15:17 Uhr

Klinik spart - auf Kosten der Patienten

Die Greifswalder Universitätsklinik schreibt seit Jahren rote Zahlen. Mit einem umfassenden Sanierungsprozess sollen bis 2019 insgesamt 22 Millionen eingespart werden. Die Einsparungen betreffen auch die Ausstattung der Klinik. So wurde zum Beispiel das Bewegungsbad in der ambulanten Reha geschlossen - eine Entscheidung, die durchaus umstritten ist.

Bewegungsbad im Juni geschlossen

Für Patienten wie Renate Mann, die starke Hüftprobleme und schon vier Operationen hinter sich hat, ist dass Bewegungsbad eine große Hilfe. "Das Bewegungsbad war sehr gut", sagt sie. Renate Mann muss an zwei Stöcken gehen. "Im Wasser hatte ich keine Schmerzen mehr - super." 15 Jahre lang hatte sie Behandlungen im Bewegungsbad der Uniklinik. Das war durchgehend belegt mit zwischen 40 und 50 Patienten pro Tag. Bis es im Juni geschlossen wurde.

Zu teurer Brandschutz?

Als Hauptgrund gibt die Klinikleitung an, dass das Belüftungssystem im Gebäude nicht mehr den Brandschutzvorgaben entspräche und mit Renovierungskosten von bis zu einer Million zu teuer sei. "Wir kriegen vom Land immer nur eine bestimmte Menge an Geldern, die explizit für den Bau sind", sagt Marie Le Claire, Kaufmännischer Vorstand des Uniklinikums. Momentan sei dieser Topf aber leer. "Wir müssen an der Stelle bestimmte Abwägungen machen. Das, was wir nicht mehr machen können, ist, dass wir immer alles und immer zu 100 Prozent anbieten", so le Claire weiter.

"Darüber kann man diskutieren"

Ein Bewegungsbad in einer ambulanten Reha-Einrichtung ist für die Rentenversicherung und die Berufsgenossenschaften zwar ein relevantes Merkmal, aber keine zwingende Bedingung. Deshalb sei die Schließung vertretbar, auch wenn die meisten Patienten während der ambulanten Reha ständig das Bad genutzt haben, sagt der Ärztliche Vorstand Claus Dieter Heidecke: "Ich glaube, das gehört nicht wirklich in den universitären Versorgungsauftrag. Wünschenswert wäre es, wenn Sie die Ressourcen hätten, die wir im Moment nicht haben. Insofern, wenn Sie jetzt hinterfragen, ist das unser Versorgungsauftrag, die ambulante Reha hier komplett abzubilden, dann kann man darüber sehr wohl diskutieren."

Patienten fehlt Therapie im Wasser

Mit den Ärzten und Therapeuten, die bisher mit dem Bad gearbeitet haben, darüber zu sprechen, hat die Klinikleitung dem NDR allerdings untersagt. Den Patienten jedenfalls fehlt die Therapie im Wasser, so wie dem 20-jährigen Benjamin Beyer, dessen Knieverletzung im vergangenen Jahr noch im Bad behandelt wurde und der nach einem Bandscheibenvorfall jetzt auf dem Trockenen trainiert. Nach der Knieoperation hat mir das sehr gut getan, weil ich mich im Bewegungsbad sehr leicht gefühlt habe und auch mehr Bewegungen möglich waren als ohne." Es sei eine sehr rückenschonende Betätigung, die jetzt einfach wegfalle, obwohl er sie für sehr wichtig erachte. Viele der Patienten, die auf die Therapie im Wasser nicht verzichten wollen, gehen deshalb nun in eine der privaten Kliniken - mit Bad.

