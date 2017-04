Stand: 04.04.2017 08:00 Uhr

Klettertour endet mit Feuerwehreinsatz

In Rostock hat die Feuerwehr mehrere Jugendliche von einem Schornstein gerettet. Die drei waren am Abend auf den baufälligen Turm im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel geklettert und saßen dann in 15 Metern Höhe auf einer Plattform fest. "Die Drehleiter ist die einfachste und sicherste Möglichkeit, die Kinder da herunterzuholen", sagte der Einsatzleiter der Rostocker Feuerwehr, Ronny Mönck.

Ein 15-Jähriger schaffte den Abstieg allein, ein 13-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt war. Die Feuerwehr war von einem Passanten alarmiert worden, der die Kinder beobachtet hatte.

