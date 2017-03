Stand: 24.03.2017 13:17 Uhr

Johnson-Gesamtausgabe erscheint von Matthias Schümann

Es dürfte das größte Literaturprojekt sein, das je in Rostock in Angriff genommen wurde: Die Gesamtausgabe der Werke des Schriftstellers Uwe Johnson, auch die "Rostocker Ausgabe" genannt. 22 Bände in insgesamt 48 Büchern. Die schlechte Nachricht: Der letzte Band erscheint erst in 24 Jahren. Die gute Nachricht: Band eins kommt jetzt in die Buchläden.

Grüne Pappkästen, darin unscheinbare graue Ordner: der kostbare literarische Nachlass des Schriftstellers Uwe Johnson ist denkbar unspektakulär untergebracht. Für die Literaturwissenschaftler der Universität Rostock sind die vielen Pappschuber, die bei konstanter Temperatur und kontrollierter Luftfeuchtigkeit im Archiv gelagert werden, ein wahrer Schatz.

Aufarbeitung für fast ein Vierteljahrhundert

Holger Helbig ist der Inhaber der Uwe-Johnson-Professur an der Universität Rostock, er leitet die Johnson-Forschungsstelle in der Rostocker Innenstadt und er ist der Herausgeber der Uwe-Johnson-Gesamtausgabe: "Die Gesamtausgabe ist ein Riesending, das auf 24 Jahre ausgelegt ist. Es ist ein Vorhaben der Berlin-Brandenburgischen Akademie. Die Besonderheit besteht darin ist, dass wir aus einem komplett erhaltenen Autorenarchiv edieren. Das heißt, es steht uns alles Material zur Verfügung, was der Autor in seinem Leben für seine Werke gebraucht hat."

Das große Projekt ist mit extrem viel Kleinarbeit verbunden. Ziel ist es, die Texte so zu veröffentlichen, wie Uwe Johnson sie sehen wollte. Da heißt es: Buchstaben, Worte und Satzzeichen aller vorhandenen Fassungen müssen miteinander verglichen werden. Literaturwissenschaftlerin Katja Leuchtenberger erläutert: "Im Moment vergleichen wir die Handschriften, um erst einmal rauszufinden, ist das nur Johnson oder haben da auch Verlagsmitarbeiter mitgearbeitet? Und wenn ja, welche?"

Recherchen zu einzelnen Buchstaben

Den Auftakt der Gesamtausgabe macht der Roman "Mutmassungen über Jakob", Johnsons 1959 erschienenes und von der Kritik bejubeltes Debüt. Die Rostocker Forscher vergleichen die beiden Fassungen aus Johnsons Schreibmaschine mit den Druckfahnen und der Erstausgabe des Suhrkamp-Verlag. Selbst dort finden sich zahlreiche Ungereimtheiten.

Katja Leuchtenberger greift ein prominentes Beispiel heraus: "Die 'Mutmassungen' schreibt er ja mit Doppel-S, wie er alles im Roman mit Doppel-S schreibt und nicht mit ß. Trotzdem haben wir in der Erstausgabe fast 22 ß gefunden und das sind Sachen, die wir einzeln Buchstabe für Buchstabe verfolgen und dann teilweise zurückdrehen müssen."

Archiv fast komplett digitalisiert

"Mutmassungen über Jakob"

das erste Buch der Rostocker Uwe-Johnson-Gesamtausgabe

Suhrkamp Verlag

466 Seiten

ISBN: 978-3-518-42702-6

Preis: 42 Euro.

Anhand der Manuskripte diskutieren die Wissenschaftler die endgültige Fassung. Allerdings müssen dafür nicht immer die kostbaren Blätter aus dem Archiv auf dem Tisch liegen, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Andre Kischel. Das Archivmaterial sei in der Zwischenzeit fast vollständig digitalisiert. Das habe fast zwei Jahre gedauert, aber nun könne man mit dem Archivmaterial schonend arbeiten, indem man die Scans auf den Monitor hole.

Viele der digitalen Dokumente werden in Zukunft auch Online verfügbar sein, denn parallel zur gedruckten Ausgabe arbeiten die Rostocker Forscher an einem umfassenden Internetauftritt, erzählt der wissenschaftliche Mitarbeiter Fabian Kaßner: "Wenn wir an die Laufzeit des Projekts sehen, denken wir auch an die Nutzer von morgen, die sehr viel medialer aufwachsen als die Generation, die jetzt im Lesealter ist."

Band zwei erscheint vor Band eins

"Mutmassungen über Jakob" erscheint zwar jetzt als erstes Buch der Gesamtausgabe, es handelt sich aber um Band zwei. Ein Versehen? Nein, erklärt Holger Helbig: "Band zwei, 'Mutmaßungen über Jakob', ist der Band, der zuerst erschien. Band eins "Ingrid Babendererde", ist der Roman, den Johnson vorher geschrieben hat. Der erschien aber zu seinen Lebzeiten nicht. Uwe Johnsons Romanerstling erscheint erst in einigen Jahren.

Rostock, Schwerpunkt der Johnson-Forschung

Rostock hat in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt der Johnson-Forschung entwickelt. Die Uwe-Johnson-Gesellschaft hat hier ihren Sitz. Außerdem gibt es schon seit 2009 eine Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur in der Hansestadt.

