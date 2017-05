Stand: 03.05.2017 12:30 Uhr

Jamel: Rechtsextreme Feier in den Mai von Reiko Pinkert & Hannes Stepputat

Wie die Polizei dem NDR auf Nachfrage bestätigte, haben in Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Wochenende rund 250 Rechtsextreme lautstark in den Mai gefeiert. Zu der als private Geburtstagsfeier angemeldeten Walpurgisnachts-Veranstaltung kamen Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter auch NPD-Politiker wie der ehemalige Landtagsabgeordnete David Petereit.

Polizei ermittelt wegen verschiedener Delikte

Die Polizei kontrollierte zahlreiche Anreisende und fand einen Elektroschocker. Sie ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Polizei Wismar. Weitere Anzeigen seien wegen Verkehrsverstößen und der unerlaubten Nutzung einer öffentlichen Fläche als Parkplatz in der Dorfmitte gestellt worden. Bürgermeister Uwe Wandel wollte sich dazu auf Anfrage jedoch nicht äußern.

Das "Nazidorf" der Volksgemeinschaft

Jamel gilt als "Nazidorf", weil viele der Einwohner der rechtsextremen Szene angehören. Die "Dorfgemeinschaft Jamel" um den Neonazi Sven Krüger bezeichnet sich selbst als "frei, sozial und national". Zur diesjährigen Walpurgisfeier waren viele Gäste in völkischen Trachten angereist, um mit Kreistänzen und einem Maibaum ein teils noch aus vorchristlicher Zeit stammendes Brauchtum zu pflegen. Für die zahlreichen Kinder gab es Ausfahrten auf dem Traktoranhänger und eine Hüpfburg des Unternehmers und Ex-NPD-Kandidaten Steffen Meinecke.

Unter den Gästen war auch der mehrfach vorbestrafte Neonazi Ragnar D., der wegen der Durchführung einer "rassepolitischen" Schulung und zuletzt im Februar wegen eines Angriffs auf einen Fotoreporter zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Alf B. ehemaliger „Einheitsführer" der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) und frühere NPD-Aktivisten wie Tino Streif und Mathias Schuldt packten beim Aufstellen des Maibaums mit an.

Preisgekrönte Panorama Reportage spielte in Jamel

Jamel ist nach Ansicht von Rechtsextremismus-Experten Teil einer völkischen Erlebniswelt und ein Beispiel für durchgesetzte räumliche Dominanzansprüche. Im Ort geben die rechten Bewohner den Ton an, Gegner werden angefeindet. Für die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Panorama Reportage "Im Nazidorf" hatte der Reporter Michel Abdollahi 2015 für einen Monat in einer Holzhütte mitten im Dorf gelebt.

Nazi-Gegner kritisieren Gemeinde

Dauerhaft im Ort lebt das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, die vergangene Woche für ihr Engagement gegen die Rechtsextremen mit dem Luther-Preis 2017 geehrt wurden. "Wir sind natürlich immer sehr angespannt, wenn hier hunderte Nazis im Dorf sind", sagte Birgit Lohmeyer. Bis in die frühen Morgenstunden sei im Dorf "Gegröle" zu hören gewesen. "Wir wissen nie was die sich in ihren betrunkenen Köpfen dann ausdenken", so Lohmeyer.

Der Gemeinde wirft sie vor, die Aktivitäten der "Dorfgemeinschaft" zu verharmlosen: "Dass die Festivitäten eingedämmt worden, seien können wir nicht bestätigen." Den Vorwurf an die Gemeinde weist die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, zurück. Sie ist auch stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow, zu der Jamel gehört. "Niemand hat behauptet, dass eine Gefahr eingedämmt ist, sondern es wurde betont, dass die regelmäßigen Polizeistreifen helfen, Gefahren schneller abzuwenden", sagte Oldenburg. Die Einwohner der Gemeinde Gägelow seien zudem schon lange bevor die Lohmeyers nach Jamel gezogen seien gegen Neonazis aktiv gewesen.

