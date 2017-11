Jamaika trübt Schweriner Koalitionsklima ein

Stand: 06.11.2017 16:45 Uhr

Die mögliche Jamaika-Koalition in Berlin verschlechtert offenbar das Klima im Schweriner Regierungsbündnis zwischen SPD und CDU. Anlass sind Äußerungen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin hatte in einem Interview mit dem Nachrichtenkanal Phönix erklärt, eine Regierung aus Union, FDP und Grünen vertrete nicht die Interessen Ostdeutschlands.

CDU: "Schwesigs Kritik ist unredlich"

Das Interview stammt vom vergangenen Freitag, löst aber erst zu Wochenbeginn richtig Wellen aus. Der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert hat seinem Generalsekretär grünes Licht für einen Konter gegeben. Schwesigs Kritik sei unredlich, meinte Wolfgang Waldmüller, der auch Landtagsabgeordnete und Vize-Fraktionschef ist.

Schwesig kritisierte Jamaika als "abgehoben"

Schwesig nannte das angestrebte Bündnis in Berlin eine "abgehobene Regierungskonstellation". Gerade FDP und Grüne seien wenig verwurzelt im Osten und hätten "wenig Ahnung von den Problemen in Ostdeutschland". Bei den Sondierungen erlebe man eher ein Schaulaufen der Eitelkeiten als echte Problem-Lösungen. Außerdem sehe sie "kein soziales Gewissen" in der Jamaika-Koaltion, sie habe mehr noch Sorgen, "dass soziale Standards zurückgedreht werden".

CDU erinnert an das Wahlergebnis

Der CDU-Generalsekretär mahnte Schwesig zu mehr Zurückhaltung. Die Sondierungen seien doch noch nicht einmal abgeschlossen, Schwesig diffamiere aber schon jetzt ein Bündnis, dass es noch gar nicht gebe. Fast süffisant erinnerte der CDU-Politiker Schwesig an das Ergebnis der Bundestagswahl in Ostdeutschland. Die CDU habe doppelt so gut abgeschnitten wie die Sozialdemokraten, die seien auf Platz vier abgerutscht. "Da erübrigt sich die Kritik", meinte Waldmüller. Außerdem habe die CDU schon in der Vergangenheit den Osten immer im Blick gehabt. "Schwesig sollte politisch nicht so auftrumpfen", meinte Unionsmann Waldmüller.

Grüne will parteiunabhängige Lösungen

Auch die Grünen-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Claudia Müller sagte, Schwesig sollte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Die Stralsunderin Müller ist von den Ost-Abgeordneten ihrer Fraktion zu Sprecherin gewählt worden. Es gehe darum, meinte sie, parteiunabhängig gemeinsam Lösungen zu finden statt dem politischen Gegner zu sagen, der verstehe nichts von Ostdeutschland. Immerhin habe sich Schwesig auch in ihrer Zeit als Bundesministerin in Sachen Ost-Förderung "nicht unbedingt hervorgetan".

