22.02.2017

Illegale Schlachtungen in Vorpommern vermutet

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermutet das Kreisveterinäramt die illegale Haltung und Schlachtung von Ziegen und Schafen in größerem Ausmaß. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, seien mehrere Fälle bei Kontrollen der Höfe im Zusammenhang mit der Geflügelpest aufgefallen. Die Mitarbeiter hätten dabei bemerkt, dass bei zahlreichen Schafen und Ziegen die Ohrmarken fehlten und die Tiere nicht registriert sind, so der Sprecher des Kreises, Achim Froitzheim.

Statistik weist wenige Schlachtungen aus

Zudem stimmt nach Angaben des Kreisveterinäramtes die Zahl der gehaltenen Tiere in der Statistik nicht mit den angemeldeten Schlachtungen überein. Die offiziellen Zahlen weisem aktuell beispielsweise 10.776 gehaltene Schafe im Kreis aus, davon sind 3.100 in privater Hand. Allerdings wurden nur 211 gewerbliche Schlachtungen und 112 Hausschlachtungen gemeldet. "Wir haben den dringenden Verdacht, dass in beträchtlichem Maße Tierhaltungen nicht gemeldet werden und zudem in Größenordnungen illegal geschlachtet wird", sagte Froitzheim.

Kreis plant Nachkontrollen

Betroffene Tierhalter wurden nach Angaben des Kreises verwarnt. Außerdem wurden Nachkontrollen angekündigt. Illegale Haltungen und Schlachtungen sind Ordnungswidrigkeiten. Sie können mit Bußgeldern geahndet werden. Tierhalter umgehen damit die Kosten für die Fleischuntersuchung. Sobald Fleisch für den menschlichen Verzehr ohne die Kontrolle des Veterinäramtes verkauft wird, kann dies jedoch gesunheitsgefährdend sein.

