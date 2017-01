Stand: 31.01.2017 08:44 Uhr

"Hubert" sorgt für Schnee und Dutzende Unfälle

Schneefall und glatte Straßen sorgen in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns für Behinderungen auf den Straßen. Die Polizei hat seit Montagabend mehr als 40 Verkehrsunfälle gezählt, den Sachschaden bezifferte die Polizei insgesamt auf rund 100.000 Euro. Bislang wurden am Morgen fünf Personen verletzt, bei den Verkehrsunfällen in der Nacht zu Dienstag wurden drei Personen leicht verletzt.

"Hubert" - kleines Tief mit großer Wirkung

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind mehr als 20 Zentimeter Schnee gefallen, Grund ist das kleine Tief "Hubert". Die Polizei informiert darüber, dass die Autobahnen A 11, A 19, A 20 und A 24 weiterhin nur eingeschränkt befahrbar sind. Die Straßen seien unter dem Schnee spiegelglatt, Autofahrer sollten ihre Fahrweise der Witterung anpassen, hieß es. Derzeit staut es sich auf der Autobahn A 11 zwischen dem Kreuz Uckermark und dem Grenzübergang Pomellen. Wie die Polizei informierte beträgt der Stau etwa 15 Kilometer.

Auch in Niedersachsen gibt es stellenweise Probleme mit glatten Straßen. Mehr zur Lage auf den Straßen im NDR Verkehrsservice.

Nicht nur Lkw kämpfen mit Witterung

Auf der A 24 und der A 14 müssen Lkw geborgen werden, dort kann es ebenfalls zu Behinderungen kommen. Zwischen Boosmer und Heidhof bei Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein weiterer Unfall hat sich bei Röbel zwischen Dambeck und Röbel ereignet: Dort ist ein Auto gegen einen Baum gefahren. Auch bei Greifswald zwischen Gützkow und Ziethen ist ein Pkw gegen einen Baum gefahren.

In Neubrandenburg ist ein Streufahrzeug mit einem Pkw zusammengestoßen. In Stralsund konnte ein Autofahrer nicht rechtzeitig bremsen und ist mit einem Radfahrer zusammen gestoßen. Die Polizei und auch die Ordnungsämter warnen zudem davor, dass Äste wegen der Schneelast abbrechen können.

