Stand: 01.10.2017 10:00 Uhr

Historisches Reetdachhaus in Koserow brennt aus

In Koserow auf Usedom ist in der Nacht zu Sonntag ein reetgedecktes Einfamilienhaus in Brand geraten. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von 100.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand; der 77-jährige Bewohner konnte sich rechtzeitig und unverletzt retten. Die Brandursache ist noch unklar.

Fünf Feuerwehren im Einsatz, Dachstuhl stürzt ein

Laut Feuerwehr traf der Notruf um 1:40 Uhr in der Nacht bei der Leitstelle ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte der reetgedeckte Dachstuhl des etwa 200 Jahre alten Hauses bereits in voller Ausdehnung. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute aus fünf Wachen in Koserow, Loddin, Ückeritz, Zempin und Zinnowitz vor Ort im Einsatz. Diese konnten den Brand zwar löschen, den Einsturz des Dachstuhls jedoch nicht verhindern.

Der Hauseigentümer sei derzeit beim Nachbarn untergekommen, hieß es. Sein Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

