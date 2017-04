Stand: 05.04.2017 14:51 Uhr

Hiddensee: Neuer "Insel-Sheriff" ist eine Frau

Ihr Einsatzgebiet ist nur 19 Quadratkilometer groß und von Meer umgeben: Martina Dominik ist die neue Inselpolizistin auf Hiddensee. Die 51-Jährige wurde am Mittwochvormittag auf dem Eiland westlich von Rügen in ihr Amt eingeführt. Die Polizistin stammt aus dem Raum Schwerin und arbeitete bisher bei der Kriminalpolizei. Nun erwarten sie auf dem "söten länneken" (süßes Ländchen) neben ihrer täglichen Arbeit viel Sanddorn, Ruhe und ein wunderbares Licht über Meer und Land. Als weiblicher "Insel-Sheriff" dürfte sie eine der schönsten Dienststellen angetreten haben, die Mecklenburg-Vorpommerns Landespolizei zu bieten hat.

Mystisches Naturlicht statt flackerndem Blaulicht

Die Ruhe ist für Martina Dominik der größte Unterschied zu ihrem bisherigen Leben. Viele ihrer Kollegen hätten zu der freien Stelle spontan gesagt: "Cool, einziger Sheriff auf einer Insel zu sein." Doch eine Bewerbung hätte dann doch kaum einer abgeschickt: wegen der Kinder oder dem Ehepartner, der auf dem Festland Arbeit hat. "Für mich ist das aber kein Problem", sagt Dominik, sie lebe in einer Fernbeziehung. Am Ende hat es ganze drei Bewerbungen gegeben. Dass sie die richtige Wahl mit ihrem neuen Dienstort Hiddensee getroffen hat, stehe für sie als Naturmensch außer Frage. "Die Rehe, die Zugvögel, man ist der Natur hier sehr nah", sagt sie. Und das besondere Licht auf der Insel, das schon viele Künstler verzauberte, habe fast etwas Magisches, sagt sie.

Mit dem E-Streifenwagen über die ruhige Insel

Auf der bis auf wenige Sonderausnahmen autofreien Insel mit nur acht Kilometern Straße kommt der Kriminalhauptmeisterin das Privileg zu, am Steuer eines der wenigen Fahrzeuge - des Elektro-Polizeiautos - zu sitzen. Von der Dienststelle in Vitte aus soll sie für Recht und Ordnung sorgen. Mord und Totschlag hat es aber schon seit Längerem nicht gegeben. Immerhin: Seit sie ihren Dienst am 22. März angetreten hat, habe es schon zwei Diebstähle gegeben, sagt die Beamtin. Ansonsten will sie ein besonderes Auge auf den Fahrradverkehr werden. "Ich wurde auch schon von der Kurverwaltung angesprochen, die Kollegen bei der Kontrolle der Kurtaxe zu begleiten", sagt Dominik. Denn nicht jeder Gast sei freundlich.

Kleines Haus mit Garten auf der Insel

Für ihren neuen Einsatzort ist die Norddeutsche auf die Insel umgezogen. Nach einer Renovierung wird sie in ein kleines Haus mit Garten einziehen, das vom Land für den Inselpolizisten vorgehalten wird. Dominiks Privatauto steht auf einem Parkplatz in Schaprode auf Rügen. Mit der Fähre war sie dann übergesetzt. Die Dienststelle auf Hiddensee konnte lange Zeit nur von der Nachbarinsel Rügen aus betreut werden, was auf dem Eiland für erhebliche Aufregung gesorgt hatte. Der Vorgänger der neuen Inselpolizistin war seit Mitte vergangenen Jahres krankgeschrieben. Ende März wechselte er in eine Dienststelle auf dem Festland.

"Habe mir vorgenommen, bis zur Pensionierung zu bleiben"

Lange Zeit waren auf der Insel zwei Polizisten stationiert. Doch die Landesregierung, dass nur noch ein Beamter auf der Insel Dienst tun soll. Eine Analyse hatte ergeben, dass lediglich in der Urlaubssaison, wenn sich wegen der Urlauber etwa 10.000 Menschen auf der 1.000-Einwohner-Insel tummeln, zwei Polizisten nötig sind. Während der Hauptsaison von April bis September bekommt Martina Dominik deshalb einen Beamten vom Bäderdienst zur Unterstützung zugeteilt. Außerhalb der Saison arbeitet sie dagegen allein. Dass es ihr eines Tages zu eintönig werden könnte, glaubt sich nicht: "Ich habe mir vorgenommen, bis zur Pensionierung zu bleiben."

