Hammer-Angriff auf Syrer: Haftbefehl erlassen

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat wegen schwerer Körperverletzung und Beleidigung Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen. Der Neubrandenburger wurde am Sonntag festgenommen. Er Mann soll am Wochenende meherere Männer angegriffen haben, darunter auch Zuwanderer. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, einen Syrer mit einem Hammer ins Gesicht geschlagen zu haben. Nach Angaben der Polizei soll er angetrunken gewesen sein.

Weitere fremdenfeindliche Übergriffe

Später soll er einen weiteren Mann, einen Deutschen irakischer Herkunft, vom Balkon seiner Wohnung im fünften Stock aus mit Blumentöpfen beworfen, beschimpft und mit einer hammerähnlichen Waffe verfolgt haben, so eine Gerichtssprecherin. Am Sonntag soll er außerdem in einer Neubrandenburger Diskothek einen weiteren Mann mit einer Schere bedroht haben.

Angreifer wegen Gewalttaten polizeibekannt

Der festgenommene 20-jährige Mann ist bei der Polizei bereits wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie anderer Gewalttaten bekannt. Vor Gericht habe der Beschuldigte am Montag geschwiegen.

