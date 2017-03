Stand: 31.03.2017 08:53 Uhr

Häuserbau im küstennahen Schutzgebiet?

In Rostock warnen Umweltverbände und eine Bürgerinitiative vor einem möglichen Bauvorhaben in einem Landschaftsschutzgebiet bei Warnemünde. Etwa 300 Meter von der Küste entfernt könnten im Diedrichshäger Land Einfamilienhäuser auf einer Fläche von 35 Hektar entstehen.

Prüfbericht: Vorhaben nicht mit Naturschutz vereinbar

Es gibt offenbar bereits potenzielle Investoren. Das Gebiet mit seinen wertvollen Naturflächen steht aber unter einem besonderen Schutz. Auch ein Prüfbericht der Stadt kommt zu dem Ergebnis, dass eine Bebauung nicht mit den Richtlinien des Natur- und Umweltschutzes zu vereinbaren ist.

Tabubruch für Wohlhabende befürchtet

Da der Bedarf an neuem Wohnraum in Rostock stetig steige, soll die Bürgerschaft der Stadt Rostock am Mittwoch kommender Woche jedoch entscheiden, ob das Gebiet für eine Bebauung entwickelt werden soll - parallel zu einer Änderung des sogenannten Flächennutzungplans. Der Ortsbeirat und eine neue Bürgerinitiative sehen darin einen Tabubruch. Naturflächen würden dann geopfert, nur um Wenigen, die es sich leisten können, ein küstennahes Wohnerlebnis zu ermöglichen. Die Bürgerinitiative trifft sich am Freitagabend deshalb in Warnemünde zu einer ersten Veranstaltung.

